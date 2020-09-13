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futebol

Coritiba soma três expulsões no Campeonato Brasileiro

Além da falta de resultados em campo, o técnico Jorginho terá que se preocupar com a cabeça quente dos jogadores...

Publicado em 13 de Setembro de 2020 às 11:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 set 2020 às 11:48
Crédito: Divulgação/Athletico
O início de Campeonato Brasileiro está longe do ideal no Coritiba. Em 10 jogos disputados, a equipe venceu duas partidas e está na zona de rebaixamento.Além disso, outro ponto que preocupa é a cabeça quente dos jogadores. Até o momento foram três expulsões, sendo que duas aconteceram nos dois últimos jogos.
Diante do Athletico foi a vez de Igor Jesus. Após levantamento na grande área, o atacante deixou o braço no rosto de Tiago Heleno e saiu do jogo mais cedo.
No meio da semana, Rodolfo Filemon foi expulso de maneira infantil contra o Goiás. Em lance no meio-campo, o zagueiro deu um ‘coice’ no atacante Rafael Moura e comprometeu o desempenho do Coxa, que vencia por 2 a 0 e terminou com o empate por 3 a 3.
Antes mesmo das duas expulsões, o primeiro cartão vermelho do Coritiba foi na derrota para o Flamengo, pela 3ª rodada. Renê Junior, que já deixou o clube, cometeu falta dura em João Lucas e foi para o chuveiro mais cedo.

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