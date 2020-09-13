Coritiba soma três expulsões no Campeonato Brasileiro

Crédito: Divulgação/Athletico

O início de Campeonato Brasileiro está longe do ideal no Coritiba. Em 10 jogos disputados, a equipe venceu duas partidas e está na zona de rebaixamento.Além disso, outro ponto que preocupa é a cabeça quente dos jogadores. Até o momento foram três expulsões, sendo que duas aconteceram nos dois últimos jogos.

Diante do Athletico foi a vez de Igor Jesus. Após levantamento na grande área, o atacante deixou o braço no rosto de Tiago Heleno e saiu do jogo mais cedo.

No meio da semana, Rodolfo Filemon foi expulso de maneira infantil contra o Goiás. Em lance no meio-campo, o zagueiro deu um ‘coice’ no atacante Rafael Moura e comprometeu o desempenho do Coxa, que vencia por 2 a 0 e terminou com o empate por 3 a 3.