Coritiba renova o contrato do atacante Luizão

Crédito: Luizão vai permanecer no Coritiba (Divulgação/Coritiba

Artilheiro da Copa do Brasil Sub-20, o atacante Luizão vai renovar o seu contrato com o Coritiba nos próximos dias. O vinculo será até 2024.

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De acordo com o ge, Luizão era cotado por grandes clubes do futebol nacional, inclusive pelo Flamengo.

Agora, com o novo contrato, o centroavante terá um salário maior e com uma multa mais ‘pesada’ para o futebol nacional e exterior.

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Apesar do sucesso na base, Luizão disputou apenas um jogo sob o comando de Gustavo Morínigo, que ocorreu diante da Ponte Preta, no Couto Pereira.