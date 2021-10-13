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Coritiba renova o contrato do atacante Luizão

Novo acordo com o centroavante será válido até dezembro de 2024...

Publicado em 13 de Outubro de 2021 às 17:24

LanceNet

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Publicado em 

13 out 2021 às 17:24
Crédito: Luizão vai permanecer no Coritiba (Divulgação/Coritiba
Artilheiro da Copa do Brasil Sub-20, o atacante Luizão vai renovar o seu contrato com o Coritiba nos próximos dias. O vinculo será até 2024.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
De acordo com o ge, Luizão era cotado por grandes clubes do futebol nacional, inclusive pelo Flamengo.
Agora, com o novo contrato, o centroavante terá um salário maior e com uma multa mais ‘pesada’ para o futebol nacional e exterior.
Time Principal
Apesar do sucesso na base, Luizão disputou apenas um jogo sob o comando de Gustavo Morínigo, que ocorreu diante da Ponte Preta, no Couto Pereira.
Porém, devido ao imbróglio nos bastidores, Luizão foi retirado da lista de inscritos da Série B e agora só poderá atuar no time de cima em 2022.

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