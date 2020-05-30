Coritiba renova o contrato de mais dois jogadores

A semana foi agitada pelos lados do Coritiba. Se inicialmente a diretoria firmou o novo contrato do meia Giovanni Augusto, agora os zagueiros Henrique Verdmudt e Rafael Lima prolongaram seus vínculos. Assim como o meio-campista, a diretoria do Coxa ampliou o acordo da dupla até dezembro deste ano e fez uma redução de 25% nos ganhos.
Henrique Verdmudt
Revelado pelo Coritiba, o atleta foi formado nas categorias de base e é visto como uma joia dentro do elenco. Com a sua permanência, a tendência é que o jovem ganhe mais espaço no elenco de Eduardo Barroca.
Rafael Lima
Experiente, aos 34 anos o zagueiro fez parte do grupo que recolocou o Coritiba na elite do futebol nacional. Neste ano, Rafael Lima participou de seis jogos do Coxa.