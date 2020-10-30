Coritiba pode ter mudanças no ataque contra o Atlético-GO

Na penúltima colocação do Campeonato Brasileiro, o Coritiba volta a campo no fim de semana e o rival é o Atlético-GO, time que vem de duas derrotas consecutivas entre Brasileirão e Copa do Brasil.Para o jogo deste sábado, o técnico Pachequinho, que será o responsável por montar o time no duelo, não terá o atacante Robson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.