Coritiba pode ter mudanças no ataque contra o Atlético-GO

Na penúltima colocação do Campeonato Brasileiro, o Coritiba volta a campo no fim de semana e o rival é o Atlético-GO, time que vem de duas derrotas consecutivas entre Brasileirão e Copa do Brasil.Para o jogo deste sábado, o técnico Pachequinho, que será o responsável por montar o time no duelo, não terá o atacante Robson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.
Com ausência do artilheiro, a expectativa fica pela briga entre Neilton ou Cerutti, que chegou ao clube recentemente.
Ricardo Oliveira
Contratado para ser o homem de referência no ataque, o reforço pode ser uma das novidades e ficar com a vaga de Rodrigo Muniz.
Provável Coritiba: Wilson; Natanael, Nathan Silva, Sabino e William Matheus; Hugo Moura, Matheus Sales (Yan Sasse), Matheus Galdezani, Giovanni Augusto; Neilton (Cerutti) e Rodrigo Muniz (Ricardo Oliveira).