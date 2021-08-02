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Coritiba pode assumir a liderança da Série B; veja cenário

Para ficar na ponta da competição, o Coxa precisa vencer o Brusque fora de casa...
LanceNet

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Publicado em 

02 ago 2021 às 18:08

Publicado em 02 de Agosto de 2021 às 18:08

Crédito: (Créditos: Divulgação/Coritiba
A semana é importante para o Coritiba. Após vencer o Náutico no Couto Pereira, o Coxa visita o Brusque de olho na liderança da Série B.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
No momento, o time do Couto Pereira está com 28 pontos, dois a menos que o Timbu, atual líder do torneio.
Se o time comandado por Gustavo Morínigo vencer os catarinenses fora de casa, o Coritiba iguala o número de partidas do Náutico e assume a liderança isolada do torneio nacional.
Confira a situação
1º Náutico - 30 pontos e 15 jogos2º Coritiba – 28 pontos e 14 jogos

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