Coritiba pode assumir a liderança da Série B; veja cenário

Crédito: (Créditos: Divulgação/Coritiba

A semana é importante para o Coritiba. Após vencer o Náutico no Couto Pereira, o Coxa visita o Brusque de olho na liderança da Série B.

+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada

No momento, o time do Couto Pereira está com 28 pontos, dois a menos que o Timbu, atual líder do torneio.

Se o time comandado por Gustavo Morínigo vencer os catarinenses fora de casa, o Coritiba iguala o número de partidas do Náutico e assume a liderança isolada do torneio nacional.

Confira a situação