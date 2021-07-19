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futebol

Coritiba pode assumir a liderança da Série B; veja cenário

Coxa precisa vencer o seu jogo e torcer para o Náutico tropeçar diante do Brasil de Pelotas...

Publicado em 19 de Julho de 2021 às 15:26

LanceNet

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Publicado em 

19 jul 2021 às 15:26
Crédito: Divulgação/Coritiba
Em alta sob o comando de Gustavo Morínigo, o Coritiba mostra que a semana pode terminar no topo da classificação da Série B.
Com a vitória do Coxa em cima do Sampaio Corrêa e o tropeço do Náutico contra o Vasco da Gama, a vantagem entre os clubes caiu para dois pontos.
Sendo assim, se o Coritiba vencer o seu compromisso da próxima rodada e o Timbu não somar três pontos, a liderança da Série B terá uma novidade.
Veja abaixo os compromissos de Coritiba e Náutico:
Coritiba x CRBNáutico x Brasil de Pelotas

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