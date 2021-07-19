Coritiba pode assumir a liderança da Série B; veja cenário

Crédito: Divulgação/Coritiba

Em alta sob o comando de Gustavo Morínigo, o Coritiba mostra que a semana pode terminar no topo da classificação da Série B.

Com a vitória do Coxa em cima do Sampaio Corrêa e o tropeço do Náutico contra o Vasco da Gama, a vantagem entre os clubes caiu para dois pontos.

Sendo assim, se o Coritiba vencer o seu compromisso da próxima rodada e o Timbu não somar três pontos, a liderança da Série B terá uma novidade.

Veja abaixo os compromissos de Coritiba e Náutico: