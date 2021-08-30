Coritiba perde a chance de abrir vantagem no G-4 da Série B

Na última sexta-feira, o Coritiba recebeu o Botafogo no Couto Pereira e não conseguiu usar o campo a seu favor, já que foi derrotado por 1 a 0.
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O placar adverso não tirou o Coxa da liderança da Série B, mas impediu que a equipe disparasse na ponta do torneio nacional.
Com a meta de sacramentar o quanto antes o seu acesso, o Coxa ficou com 39 pontos e viu o Bota, seu último algoz, chegar aos 35 pontos. O time carioca fecha o G-4.
Agora, a ordem no Coxa é recuperar o desempenho e conquistar pontos preciosos contra o Londrina, que ocupa a parte baixa da classificação.