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futebol

Coritiba perde a chance de abrir vantagem no G-4 da Série B

Coritiba foi superado pelo Botafogo na última rodada e perdeu a oportunidade de abrir uma boa vantagem...

Publicado em 30 de Agosto de 2021 às 19:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 ago 2021 às 19:10
Crédito: Coxa foi superado pelo Botafogo (Reprodução/Twitter do Coritiba
Na última sexta-feira, o Coritiba recebeu o Botafogo no Couto Pereira e não conseguiu usar o campo a seu favor, já que foi derrotado por 1 a 0.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
O placar adverso não tirou o Coxa da liderança da Série B, mas impediu que a equipe disparasse na ponta do torneio nacional.
Com a meta de sacramentar o quanto antes o seu acesso, o Coxa ficou com 39 pontos e viu o Bota, seu último algoz, chegar aos 35 pontos. O time carioca fecha o G-4.
Agora, a ordem no Coxa é recuperar o desempenho e conquistar pontos preciosos contra o Londrina, que ocupa a parte baixa da classificação.

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