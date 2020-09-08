Coritiba negocia com o Inter e se aproxima de acerto com Sarrafiore

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional

Em busca de reforços para a sequência do Campeonato Brasileiro, o Coritiba está prestes a anunciar a contratação do meia Sarrafiore, atualmente no Internacional.Com 23 anos, o jogador não tem espaço com Eduardo Coudet e despertou o interesse do Coxa, que procura opções para fortalecer o sistema ofensivo.

De acordo com a Tribuna do Paraná, a expectativa é que Sarrafiore chegue ao Couto Pereira até o fim da semana para realizar exames médicos e assinar contrato até o término do Brasileirão.