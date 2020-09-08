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Coritiba negocia com o Inter e se aproxima de acerto com Sarrafiore

Sem espaço com Eduardo Coudet, o Coxa Branca deve anunciar o meio-campista até o fim da semana...

Publicado em 08 de Setembro de 2020 às 18:30

LanceNet

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Publicado em 

08 set 2020 às 18:30
Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
Em busca de reforços para a sequência do Campeonato Brasileiro, o Coritiba está prestes a anunciar a contratação do meia Sarrafiore, atualmente no Internacional.Com 23 anos, o jogador não tem espaço com Eduardo Coudet e despertou o interesse do Coxa, que procura opções para fortalecer o sistema ofensivo.
De acordo com a Tribuna do Paraná, a expectativa é que Sarrafiore chegue ao Couto Pereira até o fim da semana para realizar exames médicos e assinar contrato até o término do Brasileirão.
Desde a sua chegada ao Internacional, o meio-campista argentino disputou 42 jogos e anotou seis gols.

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