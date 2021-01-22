Coritiba não terá Robson para encarar o São Paulo

Na briga pela permanência na elite do futebol nacional, o Coritiba tenta engatar uma grande pontuação na reta final do Brasileiro e visita o São Paulo, time que está em queda livre nas últimas rodadas.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Para o duelo no Morumbi, o Coxa terá um desfalque importante. Trata-se do atacante Robson, que anotou um dos gols no empate com o Fluminense, mas foi expulso nos minutos finais. Sendo assim, ele não vai ajudar seus companheiros.
Por outro lado, o atacante Rafinha, vetado em cima da hora contra o Flu, pode voltar ao time, já que treina sem nenhuma dor no tornozelo.
+ Internacional assume a ponta e Botafogo se afunda: confira a classificação do returno do Brasileirão!
Confira o provável Coritiba: Wilson, Natanael, Nathan Ribeiro, Henrique Vermudt e Guilherme Biro; Hugo Moura, Nathan Silva, Matheus Bueno e Luiz Henrique; Pablo Thomaz (Rafinha) e Neilton.