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futebol

Coritiba não 'embala' com Jorginho e permanece na zona de rebaixamento

Após a chegada do técnico, o Coxa disputou cinco partidas e ganhou apenas um...

Publicado em 19 de Setembro de 2020 às 17:31

LanceNet

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Publicado em 

19 set 2020 às 17:31
Crédito: Divulgação/Coritiba
Após a saída de Eduardo Barroca, a diretoria do Coritiba foi ao mercado e trouxe o técnico Jorginho, que foi o responsável por recolocar o Coxa na elite do futebol brasileiro.Na estreia, diante do Sport, o Coritiba saiu com uma vitória por 1 a 0 e escapou momentaneamente da zona de rebaixamento, mas o time ‘travou’.
Desde então, o Coritiba disputou mais quatro jogos e não venceu nenhum. No total foram dois empates (Botafogo e Goiás) e duas derrotas contra o Atlético-MG e Athletico.
Com 8 pontos, o Coxa aparece na penúltima colocação e o próximo rival é o Vasco da Gama, clube que ostenta uma invencibilidade de oito anos sem perder do Coritiba no Couto Pereira.
Jogos Coritiba com Jorginho
Coritiba 1 x 0 SportBotafogo 0 x 0 CoritibaCoritiba 0 x 1 Atlético-MGGoiás 3 x 3 CoritibaAthletico 1 x 0 Coritiba

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