Coritiba não 'embala' com Jorginho e permanece na zona de rebaixamento

Crédito: Divulgação/Coritiba

Após a saída de Eduardo Barroca, a diretoria do Coritiba foi ao mercado e trouxe o técnico Jorginho, que foi o responsável por recolocar o Coxa na elite do futebol brasileiro.Na estreia, diante do Sport, o Coritiba saiu com uma vitória por 1 a 0 e escapou momentaneamente da zona de rebaixamento, mas o time ‘travou’.

Desde então, o Coritiba disputou mais quatro jogos e não venceu nenhum. No total foram dois empates (Botafogo e Goiás) e duas derrotas contra o Atlético-MG e Athletico.

Com 8 pontos, o Coxa aparece na penúltima colocação e o próximo rival é o Vasco da Gama, clube que ostenta uma invencibilidade de oito anos sem perder do Coritiba no Couto Pereira.

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