Coritiba investe em plataforma de relacionamento com torcedor

Engajamento com torcedores, comunicação facilitada e automação de processos. Com esses objetivos principais e como parte da estratégia para aumentar em 30% o número de sócios, o Coritiba Foot Ball Club iniciou a implantação de uma tecnologia de ponta para modernizar toda a sua gestão. O software vai contribuir no fortalecimento da marca e no relacionamento com os torcedores, de forma simples, inteligente e humanizada. Após a formalização do contrato, o Coritiba passa a ser o primeiro clube esportivo do Brasil a adotar uma plataforma omnichannel, que unifica canais de atendimento e automatiza processos.

A solução que será usada pelo Coritiba é a Nexus Omni Cloud, desenvolvida pela empresa de tecnologia, também curitibana, Nexcore. O objetivo principal é integrar todos os departamentos do clube e garantir melhor qualidade no atendimento. “Hoje, o Coritiba tem dificuldade em se comunicar de maneira eficiente com o sócio-torcedor. Então, desde o início dessa parceria, ficamos muito empolgados porque percebemos que essa dificuldade que nós temos, a Nexcore terá como ajudar. Desde ganhar agilidade no atendimento com o torcedor e também em ferramentas que a gente possa gerar engajamento”, afirma o Head Administrativo do Coritiba, Lucas Pedroso.

De acordo com o CEO da Nexcore, Ricardo Zanlorenzi, o novo sistema trará confiabilidade e consistência nos processos internos, que passarão a ser padronizados. “Iremos proporcionar a melhor plataforma de comunicação entre empresas e pessoas com inúmeros facilitadores de processos. Além de personalizar as réguas de comunicação de diversas frentes, como o check-in em jogos, que atualmente é bastante conturbado”, explica Ricardo.

Em busca dos 30 mil sócios

A tecnologia irá ajudar na digitalização da comunicação do clube, diminuindo o tempo de espera do torcedor por uma resposta e melhorando o gerenciamento de contatos. “Entre os benefícios estão a comunicação facilitada com a abertura de diversos canais, automação de processos e controle dos contatos por qualquer canal de comunicação. Unindo tecnologia de ponta e estratégia de relacionamento, o clube só tem a ganhar e deixar seus torcedores mais felizes e engajados”, ressalta o CEO da Nexcore.

Com melhor comunicação entre os sócios por meio do novo software, a expectativa é que o clube conquiste mais membros. “Com essa iniciativa e outras, a gente acredita que vai conseguir se comunicar com os atuais e possíveis novos sócios. Estamos com uma meta ousada para este ano. Já estamos com 23 mil associados, queremos atingir rapidamente o número de 30 mil e, se possível, superar essa meta”, destaca Lucas. “Atuaremos na retenção e inadimplência, na gestão de e-mails e em todas as frentes que envolvam comunicação com o cliente. O objetivo é organizar e facilitar a comunicação com o clube”, complementa Ricardo.

Check-in de qualquer lugar

A parceria do time paranaense com a empresa de tecnologia, que há 10 anos atua na integração de sistemas e criação de suportes, faz parte do projeto Inova Coritiba. O processo para a instalação do software teve início há 2 meses. Os próximos estágios para a implementação do sistema é facilitar o check-in para os jogos e melhorar a entrega do boleto de pagamento para os sócios. “Iremos automatizar para que o torcedor faça o check-in de onde estiver e por diversos canais de interação, ou seja, poderá fazer por voz, telegram, facebook e instagram”, explica o CEO da Nexcore.

“Acreditamos que vamos sair na frente com essa tecnologia, que ainda é pouco utilizada pelos clubes. O Coritiba quer ser conhecido por ser um clube moderno, uma gestão eficiente e, por meio desse tipo de ferramenta tecnológica, nós conseguiremos”, garante Lucas. “A Nexcore tem o objetivo de tornar o Coritiba referência e ser mais um case de sucesso, servindo como vitrine para outros clubes e empresas que precisam organizar, controlar e engajar seus clientes e contatos”, finaliza Ricardo.