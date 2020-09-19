Coritiba homenageia Dirceu Kruger em novo uniforme

Crédito: Divulgação/Coritiba

Em mais um uniforme lançado nos últimos dias no futebol brasileiro com característica retrô, o Coritiba decidiu homenagear aquele que é abertamente considerado o maior ídolo da história do clube, Dirceu Kruger.

Fugindo da presença das tradicionais cores verde e branco, porém sem deixar de lado as linhas horizontais, o Coxa produziu via marca própria (1909) um uniforme com cores "envelhecidas", fazendo uma notória alusão ao período em que o Flecha Loira atuou pela equipe do Alto da Glória.