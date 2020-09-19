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futebol

Coritiba homenageia Dirceu Kruger em novo uniforme

Modelo 'Kruger Eterno' de característica retrô se inspirou no período em que atuou o maior ídolo da história do clube que faleceu em 2019...

Publicado em 18 de Setembro de 2020 às 21:27

LanceNet

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Publicado em 

18 set 2020 às 21:27
Crédito: Divulgação/Coritiba
Em mais um uniforme lançado nos últimos dias no futebol brasileiro com característica retrô, o Coritiba decidiu homenagear aquele que é abertamente considerado o maior ídolo da história do clube, Dirceu Kruger.
Fugindo da presença das tradicionais cores verde e branco, porém sem deixar de lado as linhas horizontais, o Coxa produziu via marca própria (1909) um uniforme com cores "envelhecidas", fazendo uma notória alusão ao período em que o Flecha Loira atuou pela equipe do Alto da Glória.
Kruger defendeu o Coritiba entre os anos 60 e 70, mais precisamente de 1966 a 1975, onde balançou as redes em 58 oportunidades durante os 252 confrontos disputados e conquistou por sete oportunidades o Campeonato Paranaense. O grande ídolo do Coxa, depois de trabalhar por muitos anos no clube também na área administrativa, faleceu em abril de 2019.

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