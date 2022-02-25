Coritiba goleia o Bahia de Feira e avança à segunda fase da Copa do Brasil

Na Arena Cajueiro, em Feira de Santana, em jogo válido pela primeira fase da Copa do Brasil, o Coritiba goleou o Bahia de Feira pelo placar de 5 a 2. O Tremendão abriu o placar com Rhuann. Mas o Coxa conseguiu a virada com dois gols de Léo Gamalho, antes do fim do primeiro tempo. Na etapa complementar, o Bahia de Feira conseguiu o empate, mas Léo Gamalho voltou a brilhar dando o passe para Robinho marcar o 3º do Coxa. O Tremendão se abriu em busca do empate. Com isso, o Coritiba se aproveitou e marcou o 4º e 5º, ambos os gols foram marcados por Clayton.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSO jogoPRIMEIRO TEMPODIFICULDADE COM A GRAMA SINTÉTICAO Coritiba começou a partida tentando se adaptar ao gramado sintético da Arena Cajueiro. Mesmo assim, o Coxa Branca controlava o jogo e tinha mais a bola. Enquanto, por mais que jogasse em casa, o Bahia de Feira mostrava dificuldade.

DE PÊNALTI, BAHIA DE FEIRA ABRE O PLACARMesmo inferior no jogo, o Tremendão acabou conseguindo uma penalidade máxima aos 21 minutos. O atacante Rhuann foi para cobrança. Ele bateu e balançou as redes do goleiro Muralha: 1 a 0 para os donos da casa.

CORITIBA EMPATA E VIRA O JOGOAtrás no placar, o Coritiba não teve dúvida e foi para cima do Bahia de Feira. E logo aos 29 minutos conseguiu o empate. Em cobrança de pênalti, Léo Gamalho efetuou a cobrança e igualou o marcador: 1 a 1.

O empate já era o suficiente para o Coxa garantir a classificação, mas os paranaenses foram para cima e conseguiram a virada. Aos 42 minutos, Léo Gamalho recebeu passe, ajeitou e bateu com categoria para fazer: 2 a 1 Coritiba.

SEGUNDO TEMPOBAHIA DE FEIRA VAI À LUTA E EMPATA O JOGOA etapa complementar começou morna e com o Coritiba administrando o resultado. No entanto, o Bahia de Feira continuou indo à luta em busca do empate e conseguiu. Aos 17 minutos, Zé Oliveira fez grande jogada e cruzou. Bem posicionado, Caíque só empurrou para empatar: 2 a 2.

CORITIBA MARCA O TERCEIROCom o empate do Bahia de Feira, o Coritiba voltou a acelerar o jogo e logo conseguiu o terceiro gol. Aos 24 minutos, Léo Gamalho fez toda a jogada e deu para Robinho, que só teve o trabalho de tirar do goleiro para fazer: 3 a 2.