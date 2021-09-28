Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Coritiba faz contas para garantir o acesso

Nas projeções da comissão técnica, mais quatro vitórias garante o Coxa na elite nacional...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 set 2021 às 21:18

Publicado em 27 de Setembro de 2021 às 21:18

Crédito: Divulgação/Coritiba
Líder da Série B com 52 pontos, o Coritiba está cada vez mais perto de sacramentar a sua volta à elite do futebol nacional.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
No fim de semana, o Coxa superou o Guarani por 1 a 0 e agora faz contas para saber quando irá bater o seu retorno.
Nas contas da comissão técnica, o time precisa de mais 12 pontos para garantir um lugar entre os quatro melhores do torneio.
Diante do fato, a expectativa pelo retorno do time à Série A acontece na 30ª rodada, quando o time encara o Vasco da Gama fora de casa.
Veja a programação do Coritiba
Confiança - Casa
Remo - Fora
Cruzeiro - Casa
Vasco da Gama - Fora

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

coritiba
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Empresário vai a júri no ES por morte de esposa em acidente de lancha
Sérgio Mello, Ricardo Ferraço e Francisco Carvalho
Timenow comemora 30 anos com festa badalada em Vitória
Imagem de destaque
Quando um PM mata inocentes, o Estado falha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados