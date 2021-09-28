Coritiba faz contas para garantir o acesso

Crédito: Divulgação/Coritiba

Líder da Série B com 52 pontos, o Coritiba está cada vez mais perto de sacramentar a sua volta à elite do futebol nacional.

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No fim de semana, o Coxa superou o Guarani por 1 a 0 e agora faz contas para saber quando irá bater o seu retorno.

Nas contas da comissão técnica, o time precisa de mais 12 pontos para garantir um lugar entre os quatro melhores do torneio.

Diante do fato, a expectativa pelo retorno do time à Série A acontece na 30ª rodada, quando o time encara o Vasco da Gama fora de casa.

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Cruzeiro - Casa