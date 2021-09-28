Coritiba faz contas para garantir o acesso

Líder da Série B com 52 pontos, o Coritiba está cada vez mais perto de sacramentar a sua volta à elite do futebol nacional.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
No fim de semana, o Coxa superou o Guarani por 1 a 0 e agora faz contas para saber quando irá bater o seu retorno.
Nas contas da comissão técnica, o time precisa de mais 12 pontos para garantir um lugar entre os quatro melhores do torneio.
Diante do fato, a expectativa pelo retorno do time à Série A acontece na 30ª rodada, quando o time encara o Vasco da Gama fora de casa.
Veja a programação do Coritiba
Confiança - Casa
Remo - Fora
Cruzeiro - Casa
Vasco da Gama - Fora