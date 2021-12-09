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futebol

Coritiba espera resposta do zagueiro Luciano Castán

Defensor é um dos destaques do Coxa e promete dar uma resposta até o fim da semana...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 dez 2021 às 14:55

Publicado em 09 de Dezembro de 2021 às 14:55

O Coritiba sabe que a temporada 2022 terá um sarrafo alto para a disputa das competições do calendário e a diretoria pretende segurar algumas peças do elenco.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Um dos escolhidos é o zagueiro Luciano Castán, que foi importante na campanha que culminou com o acesso.
Após duas recusas do jogador, o Coritiba entregou nesta semana a terceira oferta ao atleta e espera uma resposta o quanto antes.
De acordo com o site ge, o Coxa recebeu um parecer que até o fim da semana o martelo será batido.
Divergência
Segundo a publicação, Luciano Castán deseja quatro anos de contrato. O clube quer apenas mais um. O defensor tem 32 anos.
Crédito: LucianoCastánvivebommomentonacarreira(Divulgação/Coritiba

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