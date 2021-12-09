Coritiba espera resposta do zagueiro Luciano Castán

O Coritiba sabe que a temporada 2022 terá um sarrafo alto para a disputa das competições do calendário e a diretoria pretende segurar algumas peças do elenco.

+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada

Um dos escolhidos é o zagueiro Luciano Castán, que foi importante na campanha que culminou com o acesso.

Após duas recusas do jogador, o Coritiba entregou nesta semana a terceira oferta ao atleta e espera uma resposta o quanto antes.

De acordo com o site ge, o Coxa recebeu um parecer que até o fim da semana o martelo será batido.

Divergência

Segundo a publicação, Luciano Castán deseja quatro anos de contrato. O clube quer apenas mais um. O defensor tem 32 anos.