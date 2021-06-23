Coritiba embala e chega ao G-4 da Série B

Aos poucos o Coritiba começa a dar sinais de vida neste início de Série B. Na noite da última terça-feira, o Coxa bateu o Vitória por 1 a 0 e entrou no G4 da competição.
A vitória foi a segunda consecutiva no torneio, a terceira até o momento da equipe de Gustavo Morínigo, que deixa o torcedor mais confiante para a sequência da longa jornada.
Um dos pontos positivos da equipe do Couto Pereira é a solidez defensiva que apresentou nos últimos dois jogos, quando saiu de campo sem levar gols.
Agora, após engatar dois triunfos consecutivos, o Coritiba volta a campo no próximo fim de semana, quando encara o Guarani, em Campinas.