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futebol

Coritiba elege Renato Follador como seu novo presidente

Chapa 'Coritiba Ideal' foi escolhida por 75% dos eleitores que também emplacaram a maioria das cadeiras no Conselho Deliberativo...

Publicado em 29 de Dezembro de 2020 às 18:40

LanceNet

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Publicado em 

29 dez 2020 às 18:40
Crédito: Reprodução/YouTube
O comando do Coritiba entre 2021 e 2023 ficará sob o comando executivo de um ex-jogador e filho de um ex-atleta do clube: Renato Follador.
Em eleição que aconteceu de maneira virtual na tarde dessa terça-feira (30), 75% dos 3570 eleitores participantes do pleito escolheram em a chapa 'Coritiba Ideal' onde, além de Follador, estavam presentes como os quatro vice-presidentes, respectivamente, Juarez Moraes e Silva, Marcelo Beltrão de Almeida, Glenn Sérgio Mikosz Stenger e Osíris Pontoni Klamas.+CONFIRA A TABELA DO BRASILEIRÃO 2020Em relação aos outros participantes do processo eleitoral, a chapa "União Coxa" (capitaneada por João Carlos Vialle) ficou com 19,11% dos votos enquanto a "Coritiba Responsável", do atual mandatário que buscava a reeleição Samir Namur, obteve 5,12%.
Além de ser filho de Renatinho Follador, ex-jogador do Verdão nos anos 50, o presidente que assume a função já na próxima quarta-feira (30) também chegou a atuar no clube do Alto da Glória na década de 70.
Depois disso, ele chegou a se formar em Engenharia Civil, mas ganhou notoriedade na área de Previdência Social onde chegou a ocupar a Secretaria de Previdência do setor quando Jaime Lerner foi o Governador, fato que ocorreu entre 1995 e 2003 em dois mandatos consecutivos.

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