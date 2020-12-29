Coritiba elege Renato Follador como seu novo presidente

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O comando do Coritiba entre 2021 e 2023 ficará sob o comando executivo de um ex-jogador e filho de um ex-atleta do clube: Renato Follador.

Em eleição que aconteceu de maneira virtual na tarde dessa terça-feira (30), 75% dos 3570 eleitores participantes do pleito escolheram em a chapa 'Coritiba Ideal' onde, além de Follador, estavam presentes como os quatro vice-presidentes, respectivamente, Juarez Moraes e Silva, Marcelo Beltrão de Almeida, Glenn Sérgio Mikosz Stenger e Osíris Pontoni Klamas.+CONFIRA A TABELA DO BRASILEIRÃO 2020Em relação aos outros participantes do processo eleitoral, a chapa "União Coxa" (capitaneada por João Carlos Vialle) ficou com 19,11% dos votos enquanto a "Coritiba Responsável", do atual mandatário que buscava a reeleição Samir Namur, obteve 5,12%.

Além de ser filho de Renatinho Follador, ex-jogador do Verdão nos anos 50, o presidente que assume a função já na próxima quarta-feira (30) também chegou a atuar no clube do Alto da Glória na década de 70.