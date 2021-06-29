Coritiba é superior ao Confiança, vence e encosta na liderança da Série B

Nesta terça-feira (29), o Coritiba foi visitar o Confiança e se deu bem. Os visitantes foram superiores na partida e contou com a expulsão de Serginho, não teve problemas para levar os três pontos.
Com esse resultado, o Coritiba chegou aos 16 pontos e encostou no líder Náutico (17). Enquanto isso, o Confiança fica no 13° lugar, com oito pontos e com risco de perder posições no complemento da rodada.
Pressão paranaense até o gol marcado
Mesmo fora de casa, o Coritiba começou melhor a partida e em busca do primeiro gol. Aos 12 minutos, após cruzamento na área Jhemerson arriscou uma bicicleta a bola bateu na marcação e os jogadores do Confiança pediram pênalti, não assinalado pela arbitragem. Mais tarde, Igor Paixão puxou pela direita, entrou na área e chutou cruzado, levando perigo.
Posteriormente, Val recebeu e arriscou de longe, com veneno. Logo depois, novamente o camisa 97 tentou rasteiro e Rafael Santos fez uma ótima defesa. Aos 40', o rendimento ofensivo foi recompensado com Robinho cruzando com perfeição e Waguininho completando de cabeça.
Pouca produção e expulsão
A segunda etapa foi pouco movimentada, com o Confiança tendo uma grande chance com Neto Berola dando lindo passe para Alex Henrique tentar encobrir o goleiro e Alex Muralha salvou.
Aos 14 minutos, Serginho já tinha cartão amarelo e deu carrinho perigoso em Waguininho, levou o segundo e tomou cartão vermelho.
No finalzinho, Gustavo Ramos cruzou e Ítalo tentou boa bicicleta, mas foi para fora. O duelo ficou sem grandes chances, o Coritiba dominou as ações e levou os três pontos para casa.
FICHA TÉCNICA DA PARTIDACONFIANÇA 0 X 1 CORITIBA
Local: Estádio Batistão, em Aracaju-SEData/horário: 29 de junho de 2021, às 19h (horário de Brasília)Árbitro: Jose Ricardo Vasconcellos Laranjeira (AL)Assistente 1: Pedro Jorge Santos de Araujo (AL)Assistente 2: Rondinelle dos Santos Tavares (AL)Quarto Árbitro: Diego da Silva (SE)Gols:Cartões amarelos: Serginho e Bareiro (Confiança), Guilherme Biro, Waguininho e Willian Farias (Coritiba)
CONFIANÇA: Rafael Santos; Marcelinho, Nirley, Bareiro (Leandro Silva 38'/2T) e João Paulo; Serginho, Jhemerson e Daniel Penha; Neto Berola (Robinho 38'/2T), Luidy e Alex Henrique. Técnico: Rodrigo Santana.
CORITIBA: Alex Muralha; Natanael, Henrique, Luciano Castán e Guilherme Biro (Romário 25'/2T); Willian Farias (Matheus Sales 24'/2T), Val (Jhony Douglas 33'/2T) e Robinho (Luiz Henrique 33'/2T); Igor Paixão, Waguininho e Willian Alves (Igor 19'/2T). Técnico: Gustavo Morínigo.