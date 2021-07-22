Coritiba e CRB empatam em jogo pela 13ª rodada da Série B

Crédito: (Créditos: Divulgação/Coritiba

Coritiba e CRB ficaram no empate por 1 a 1 em jogo na noite desta quinta-feira (22), no Couto Pereira. O gol dos donos da casa foi marcado pelo atacante Igor Paixão enquanto os visitantes balançaram as redes com o também atacante Nicolas Careca.

O empate, com um jogador a menos por boa parte do segundo tempo graças a expulsão de Natanael, manteve os comandados por Gustavo Morínigo na segunda posição da Série B, como 25 pontos somados e a quatro pontos do líder Náutico.

A igualdade no placar mantém o CRB na 5ª posição do Campeonato Brasileiro da Série B, com 21 pontos somados em 13 jogos, dois pontos a menos que Guarani e Goiás, terceiro e quarto colocados que garantiriam a vaga na Elite do futebol brasileiro em 2022 se o campeonato acabasse hoje.

Os 45 minutos iniciais do jogo no Couto Pereira iniciaram gelados, mas o gol dos donos da casa aqueceu o jogo e levou o CRB mais ao ataque e dando trabalho para o goleiro Wilson em chutes dos atacantes Alan James e Renan Bressan.

O placar foi alterado pela primeira vez aos 29 minutos da primeira etapa. Após ótima jogada de Léo Gamalho, o centroavante dominou no peito dentro da área, deixou dois zagueiros do CRB no chão e rolou para Igor Paixão, que só teve o trabalho de empurrar para as redes.

O Coritiba ficou com um jogador a menos aos 18 minutos da etapa complementar. O lateral Natanael impediu um contra-ataque do CRB ao derrubar Erik e ser advertido com o segundo cartão amarelo dado pelo árbitro Pablo Ramon Goncalves Pinheiro.

Pressionando desde o primeiro tempo, o CRB conseguiu o empate aos 37 minutos. Após cruzamento pela direita, Nicolas Careca dominou dentro da área, girou sem marcação e chutou rasteiro cruzado, sem chances de defesa para o goleiro Wilson.

Próximos jogos:

Tendo a 13ª rodada do Brasileirão da Série B já no passado, Coritiba e CRB retornam aos gramados no próximo fim de semana em jogos válidos pela 14ª rodada da competição nacional.

A equipe Coxa Branca vai visitar o Operário, em Ponta Grossa, no próximo domingo (25), às 18h15 (de Brasília). O Galo da Praia segue uma sequência de jogos fora de casa e também no domingo visita o Sampaio Corrêa, em São Luís, às 20h30 (de Brasília).

Ficha técnica Coritiba x CRB:

Local: Estádio Couto Pereira, Curitiba (PR)Data-Horário: 22/07/2021 - 19h (de Brasília)Árbitro: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)Auxiliares: Vinicius Melo de Lima (RN) e Flavio Gomes Barroca (RN)Cartões amarelos: Natanael, Luciano Castán, Igor (CTB); Ewandro, Guilherme Romão (CRB)Cartão vermelho: Natanael (CTB)Gols: Igor Paixão (29'/1ºT), Nicolas Careca (37'/2ºT)

Coritiba: Wilson; Natanael, Henrique, Luciano Castán e Guilherme Biro; Willian Farias (Matheus Sales, aos 0/2ºT), Val (Jhony, aos 30/2ºT) e Robinho (Igor, aos 19/2ºT); Igor Paixão (Rafinha, aos 24/2ºT), Waguininho e Léo Gamalho (Dalberto, aos 30/2ºT). Técnico: Gustavo Morínigo.