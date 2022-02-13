Coritiba e Cascavel não saem do zero pelo Campeonato Paranaense

No Couto Pereira, Coritiba e Cascavel não saíram de 0 a 0 pelo Campeonato Paranaense de 2022. As duas equipes criaram algumas chances ao longo da partida, mas não conseguiram abrir o placar. O resultado deixou ambos com 14 pontos, mesma soma do Operário, que lidera o torneio pelos critérios de desempate.
Agora, os dois clubes voltam a campo na próxima quarta-feira (16), pelo Campeonato Paranaense. Em casa, o Coritiba encara o Athletico-PR, às 20h30. Enquanto isso, às 21h30, o Cascavel recebe o São Joseense.COMEÇO ESTUDADOOs primeiros movimentos no estádio Couto Pereira foram de muitos estudos e poucas ações ofensivas. As duas equipes mostraram muito respeito entre si e buscaram com cautela espaços na defesa rival para fazerem suas investidas almejando o gol.
Depois de alguns cruzamentos errados, o Coritiba teve a primeira chance real de gol. Thonny Anderson achou Léo Gamalho na área. O centroavante ajeitou para Matheus Alexandre, que chegou batendo, mas viu a bola ir para fora.
NÃO QUIS ENTRARA etapa seguiu com o Coritiba sendo mais incisivo e, diferentemente do começo em que deixou o equilíbrio prevalecer, dominando as ações ofensivas. Por sua vez, o Cascavel até chegou a pressionar a saída de bola dos donos da casa em algumas ocasiões, mas sem sucesso.
Em menos de dois minutos, o Coritiba teve duas chances dentro da área para abrir o placar. Na primeira, a finalização saiu errada, enquanto que na segunda, o chute de Biel foi travado na hora certa, levando o 0 a 0 para o intervalo.
ENTROU COM TUDONa volta para o segundo tempo, o técnico Gustavo Morínigo mexeu no time e colocou Igor Paixão. O atacante entrou com tudo na partida e logo no primeiro minuto fez Douglas realizar boa defesa em cobrança de falta.
Aproveitando a boa entrada de Igor, o Coritiba centralizou suas jogadas no atacante que atua pelos lados do campo, mas os homens de centro (Léo Gamalho e Thonny Anderson) não conseguiram completar os lances do ponta para o gol.
FICARAM NO QUASEA reta final do jogo reservou emoções para as duas torcidas. Pelo lado do Coritiba, Léo Gamalho completou cruzamento de cabeça e viu a bola passar raspando a trave.
Do outro lado do campo, Muralha teve que aparecer para evitar que o Cascavel saísse na frente em lance dentro da área. Assim, garantiu o 0 a 0 até o final do confronto.FICHA TÉCNICACORITIBA X CASCAVELLocal: Couto Pereira, em Curitiba (PR)Data e hora: 13/02/2022 - 18h30 (de Brasília)Árbitro: João Paulo Romano Queiroz (PR)Assistentes: Alessandro Rodrigues Morti (PR) e Sérgio Henrique Monteiro Gomes (PR)Cartões amarelos: Léo Gamalho, Guilherme Biro, Luciano Castán (Coritiba), Echeverría, Diego Giaretta, Mikael Doka (Cascavel)Cartões vermelhos: -
CORITIBA (Técnico: Gustavo Morínigo)Alex Muralha; Guillermo de los Santos (Igor Paixão, aos 0'/2°T), Henrique, Luciano Castán; Matheus Alexandre, Matheus Sales (Bernardo, aos 32'/1°T), Andrey, Guilherme Biro e Biel (Alef Manga, aos 0'/2°T); Léo Gamalho (Luizão, aos 39'/2°T) e Thonny Anderson (Vinícius, aos 28'/2°T).
CASCAVEL (Técnico: Tcheco)Douglas Marques; Mikael Doka, Diego Giaretta, Lucas Oliveira, Willian Simões; Willian Gomes, França, Fabrício Bigode (Echeverría, aos 0'/2°T) e Robinho (Cleberson Tiarinha, aos 37'/2°T) (Jajá, aos 46'/2°T); Léo Itaperuna (Samuel, aos 17'/2°T) e Núbio Flávio (Vinícius Balotelli, aos 17'/2°T).