Coritiba deve ter Ricardo Oliveira diante do Corinthians; Veja a provável

Afundado na zona de rebaixamento, o Coritiba volta a campo no meio de semana e o rival é o Corinthians, time que também ronda o temido Z-4 e precisa somar pontos neste returno.Para o jogo dentro de casa, o técnico Rodrigo Santana terá a volta de quatro atletas que se recuperaram do coronavírus: o zagueiro Henrique Vermudt, o meio-campista Ramón Martinéz e os atacantes Nathan e Ricardo Oliveira.
Do quarteto, o único com chances de começar a partida é Ricardo Oliveira. Experiente, o atleta pode ser um trunfo para o sistema ofensivo do Coxa.
Na 18ª colocação do Campeonato Brasileiro, o Coritiba soma 20 pontos na classificação, cinco a menos que o Ceará, primeiro time fora do Z-4.
Veja a provável escalação: Wilson; Maílton, Nathan Silva, Sabino e William Matheus; Hugo Moura; Matheus Sales, Matheus Galdezani, Giovanni Augusto e Robson; Ricardo Oliveira (Osman).