Coritiba deve ter Ricardo Oliveira diante do Corinthians; Veja a provável

Afundado na zona de rebaixamento, o Coritiba volta a campo no meio de semana e o rival é o Corinthians, time que também ronda o temido Z-4 e precisa somar pontos neste returno.Para o jogo dentro de casa, o técnico Rodrigo Santana terá a volta de quatro atletas que se recuperaram do coronavírus: o zagueiro Henrique Vermudt, o meio-campista Ramón Martinéz e os atacantes Nathan e Ricardo Oliveira.