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futebol

Coritiba contrata o zagueiro Wellington Carvalho

Além do defensor, o Coxa está próximo de fechar as chegadas também dos meio-campistas Willian Farias e Robinho...
LanceNet

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Publicado em 

23 fev 2021 às 15:43

Publicado em 23 de Fevereiro de 2021 às 15:43

Crédito: (Divulgação/Coritiba
A intensa modificação do plantel que disputou a temporada 2020 pensando no ciclo que se avizinha tem mais uma cara nova no Coritiba. Trata-se do zagueiro Wellington Carvalho, nome que disputou a última Série B com a camisa da Ponte Preta.>O trajeto do Coxa no Campeonato Paranaense 2021Com passagens também por CRB e Ceará, o defensor revelado nas categorias de base do Fluminense falou com o canal oficial do clube e demonstrou que, apesar de entender o momento de reconstrução, entende que o Coxa estará pronto para cumprir o proposto no ano em que a principal meta será o retorno à Série A:
- O projeto que a diretoria apresentou é de reconstrução e o Coritiba é um time grande nacionalmente. Creio que estamos bem para conseguir os objetivos da temporada. A gente sempre trabalha para agregar da melhor forma possível.
Além de Wellington, o clube já concluiu as chegadas de Romário, Val, Luciano Castán, Jhony Douglas, Valdeci, Léo Gamalho e Waguininho.
Outros dois nomes estão próximos de chegar a um acordo, ambos para o setor de meio-campo: Willian Farias, que recentemente encerrou seu vínculo com o Hatta Club, dos Emirados Árabes, e Robinho, ligado ao Grêmio até o próximo dia 23 de fevereiro e que não deve renovar com o clube gaúcho.

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