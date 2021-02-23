Coritiba contrata o zagueiro Wellington Carvalho

Crédito: (Divulgação/Coritiba

A intensa modificação do plantel que disputou a temporada 2020 pensando no ciclo que se avizinha tem mais uma cara nova no Coritiba. Trata-se do zagueiro Wellington Carvalho, nome que disputou a última Série B com a camisa da Ponte Preta.>O trajeto do Coxa no Campeonato Paranaense 2021Com passagens também por CRB e Ceará, o defensor revelado nas categorias de base do Fluminense falou com o canal oficial do clube e demonstrou que, apesar de entender o momento de reconstrução, entende que o Coxa estará pronto para cumprir o proposto no ano em que a principal meta será o retorno à Série A:

- O projeto que a diretoria apresentou é de reconstrução e o Coritiba é um time grande nacionalmente. Creio que estamos bem para conseguir os objetivos da temporada. A gente sempre trabalha para agregar da melhor forma possível.

Além de Wellington, o clube já concluiu as chegadas de Romário, Val, Luciano Castán, Jhony Douglas, Valdeci, Léo Gamalho e Waguininho.