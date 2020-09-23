Coritiba confirma a transferência de Giovanni para o Cruzeiro

Chegou ao fim a passagem do meia Giovanni no Coritiba. Na tarde desta quarta-feira, a diretoria confirmou que o atleta vai deixar o Couto Pereira e defender as cores do Cruzeiro.Um dos motivos para que a negociação fosse realizada é o salário do meio-campista. Diante da dificuldade financeira que o clube atravessa, a solução foi liberar o armador para aliviar a folha.