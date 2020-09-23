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Coritiba confirma a transferência de Giovanni para o Cruzeiro

Atleta foi liberado para defender o time de Minas Gerais na Série B...

Publicado em 23 de Setembro de 2020 às 15:58

LanceNet

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Publicado em 

23 set 2020 às 15:58
Crédito: Divulgação
Chegou ao fim a passagem do meia Giovanni no Coritiba. Na tarde desta quarta-feira, a diretoria confirmou que o atleta vai deixar o Couto Pereira e defender as cores do Cruzeiro.Um dos motivos para que a negociação fosse realizada é o salário do meio-campista. Diante da dificuldade financeira que o clube atravessa, a solução foi liberar o armador para aliviar a folha.
Outro ponto que chama a atenção na transferência é que o Cruzeiro não vai desembolsar nenhum centavo para aquisição. Por outro lado, em caso de futura venda, o Coxa vai receber uma porcentagem.
Durante a sua passagem pelo Coritiba, Giovanni disputou 44 jogos com o manto do Coxa e anotou apenas quatro gols.

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