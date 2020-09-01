Coritiba confirma a chegada do volante Hugo Moura

O Campeonato Brasileiro já começou, mas o Coritiba não para de reforçar o seu elenco. Por indicação do técnico Jorginho, o Coxa acertou a chegada de Hugo Moura, que estava no Flamengo.Aos 22 anos, o meio-campista assinou vínculo com o Coritiba até fevereiro de 2021, data que termina o Brasileirão.
No time do Couto Pereira, o jovem vai disputar posição com Matheus Galdezani, Matheus Sales e Matheus Bueno.
Flamengo 2020
Em meio a um elenco recheado de bons valores, Hugo Moura teve poucas chances. No total, ele disputou quatro partidas como titular, todas elas pelo Campeonato Carioca.