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Coritiba com desfalques para o Atletiba

Volantes Willian Farias e Matheus Sales estão lesionados e não encaram o Furacão durante a semana...

Publicado em 14 de Fevereiro de 2022 às 15:08

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 fev 2022 às 15:08
Os volantes Willian Farias e Matheus Sales devem desfalcar o Coritiba contra o Athletico na quarta-feira, às 20h30, no Couto Pereira, pela oitava rodada do Campeonato Paranaense. A dupla ainda aguarda um parecer definitivo, mas a expectativa de atuar é mínima.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO
Farias sentiu o adutor da coxa direita no aquecimento, antes da partida diante do FC Cascavel, e ficou de fora do confronto. Ele realizará exames de tarde para saber da gravidade.
Sales foi o escalado para a sua vaga e se machucou ainda na primeira etapa. O meio-campista sofreu uma entorse no joelho esquerdo e espera o tempo estimado para se recuperar.
Crédito: Foto:Divulgação/Coritiba

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