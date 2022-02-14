Coritiba com desfalques para o Atletiba

Os volantes Willian Farias e Matheus Sales devem desfalcar o Coritiba contra o Athletico na quarta-feira, às 20h30, no Couto Pereira, pela oitava rodada do Campeonato Paranaense. A dupla ainda aguarda um parecer definitivo, mas a expectativa de atuar é mínima.

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Farias sentiu o adutor da coxa direita no aquecimento, antes da partida diante do FC Cascavel, e ficou de fora do confronto. Ele realizará exames de tarde para saber da gravidade.

Sales foi o escalado para a sua vaga e se machucou ainda na primeira etapa. O meio-campista sofreu uma entorse no joelho esquerdo e espera o tempo estimado para se recuperar.