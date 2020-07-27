Coritiba bate o Cianorte e abre vantagem na semi do Paranaense

Crédito: Divulgação/Coritiba

No Albino Turbay, o Coritiba não tomou conhecimento do Cianorte, venceu por 3 a 2 e colocou um pé na final do estadual. Agora, o Coxa joga pelo empate. Cabe ao Cianorte buscar um triunfo por dois gols ou devolver pela vantagem mínima e levar a decisão para os pênaltis.O duelo da volta está marcado para a próxima quarta-feira, no estádio Couto Pereira.

O jogo

O primeiro tempo do Coritiba foi avassalador. Com apenas 22 minutos, o Coxa vencia por 2 a 0. William Matheus aproveitou a sobra na zaga do Cianorte e fuzilou. Pouco depois, Gabriel recebeu de Thiago Lopes e bateu colocado para ampliar.

Os gols abalaram o Cianorte, que pouco fazia dentro de campo e escapou de levar mais um graças ao travessão. Robson tentou por cobertura e a bola beijou o poste.

Na casa dos 42 minutos o terceiro. Após escanteio de Patrick Vieira, William Matheus apareceu livre para desviar e vibrar, 3 a 0.

Na etapa final o Cianorte buscou o jogo e diminuiu o prejuízo aos 3 minutos. Pelezinho arriscou de fora da área e venceu Alex Muralha.

Apesar do gol sofrido, o Coritiba comandava as ações e não deixava o Cianorte chegar perto da área. Nos minutos finais, quando tudo parecia resolvido, Muralha deu rebote, a zaga do Coxa não conseguiu tirar e França descontou.