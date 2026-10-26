Bola de Ouro terá Flamengo e 4 brasileiros; veja horário, local e indicados

A Bola de Ouro, premiação anual da revista France Football, acontece nesta segunda-feira (26), em Londres, na Inglaterra. No total, serão 10 prêmios para os melhores do futebol mundial.
Brasil será representado por Vini Jr., Marquinhos, Gabriel Magalhães, Lorena e Flamengo. Os três primeiros estão entre os indicados a melhor jogador do mundo, enquanto a goleira foi indicada à Bola de Ouro entre as mulheres, a atleta do Kansas City Current (EUA) e da seleção brasileira também concorre ao prêmio de Melhor Goleira.
O Rubro-Negro está na disputa de Clube do Ano no futebol masculino. Arsenal, Bayern de Munique, Bodo/Glimt e PSG são os outros indicados na categoria. Cerimônia acontecerá fora de Paris pela primeira vez em sete anos. A cerimônia acontece no Théâtre du Châtelet, em Paris, na França, desde 2019. Neste ano, foi levada para o London Palladium Theatre, em Londres, como parte da comemoração pelos 70 anos do prêmio. A cidade foi escolhida em homenagem a Stanley Matthews, inglês que venceu o primeiro troféu em 1956, enquanto jogava pelo Blackpool (ING).
Ousmane Dembélé e Aitana Bonmatí ganharam os prêmios principais em 2025. A premiação deste ano leva em conta os feitos entre agosto de 2025 e julho de 2026. A France Football usa um sistema de votação por pontos. Um jornalista especializado por país e os 100 melhores jogadores do ranking Fifa escolhem suas preferências e quem somar mais pontos vence o troféu.
A cerimônia terá início às 17h (de Brasília). O prêmio será apresentado pelo ex-jogador Thierry Henry e pela jornalista britânica Kate Scott. A cerimônia terá início às 17h (de Brasília). O prêmio será apresentado pelo ex-jogador Thierry Henry e pela jornalista britânica Kate Scott.
Bola de Ouro masculino: Jude Bellingham (Real Madrid), Pau Cubarsí (Barcelona), Marc Cucurella (Chelsea/Real Madrid), Ousmane Dembélé (PSG), Luis Díaz (Bayern de Munique), Bruno Fernandes (Manchester United), Achraf Hakimi (PSG), Erling Haaland (Manchester City), Harry Kane (Bayern de Munique), Khvicha Kvaratskhelia (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Lamine Yamal (Barcelona), Marquinhos (PSG), Sadio Mané (Al-Nassr), Kylian Mbappé (Real Madrid), Lautaro Martínez (Inter de Milão), Lionel Messi (Inter Miami), Nuno Mendes (PSG), João Neves (PSG), Michael Olise (Bayern de Munique), Willian Pacho (PSG), Julián Quiñones (Al-Qadsiah), Declan Rice (Arsenal), Rodri (Manchester City/Barcelona), Ferran Torres (Barcelona/PSG), Dayot Upamecano (Bayern de Munique), Vini Jr (Real Madrid), Vitinha (PSG), Fabian Ruíz (PSG), William Saliba (Arsenal).
Bola de Ouro feminino: Selma Bacha (Lyon), Barbra Banda (Orlando Pride), Klara Buhl (Bayern Munique), Esmee Brugts (Barcelona), Mariona Caldentey (Arsenal), Scarlett Camberos (América-MEX), Kersin Caspaij (Manchester City), Temwa Chawinga (Kansas City Current), Cata Coll (Barcelona), Melchie Dumornay (Lyon), Carolina Graham Hansen (Barcelona), Alex Greenwood (Manchester City), Patri Guijarro (Barcelona), Pernille Harder (Bayern de Munique), Yui Hasegawa (Manchester City), Rose Lavelle (Gotham FC), Mapi León (Barcelona), Lorena (Kansas City Current), Melvine Malard (Manchester United), Manaka Matsukubo (North Carolina Courage/Chelsea), Ewa Pajor (Barcelona), Vivianne Miedema (Manchester City), Claudia Pina (Barcelona), Alexia Putellas (Barcelona), Wendie Renard (Lyon), Alessia Russo (Arsenal), Khadija Shaw (Manchester City), Momoko Tanikawa (Bayern de Munique), Caroline Weir (Real Madrid/Lyon), Tessa Wullaert (Inter de Milão/Como);
Clube do ano (masculino): Arsenal, Bayern de Munique, Bodo/Glimt, Flamengo, PSG
Clube do ano (feminino): Barcelona, Bayern de Munique, América-MEX, Manchester City, Lyon
Técnicos de time masculino: Mikel Arteta (Arsenal), Luis de la Fuente (seleção espanhola), Unai Emery (Aston Villa), Vincent Kompany (Bayern), Luis Enrique (PSG)
Técnicos de time feminino: Jonatan Giráldez (Lyon), Andrée Jeglertz (Manchester City), Nils Nielsen (seleção japonesa), Pere Romeu (Barcelona), Elena Sadiku (Celtic/BK Häcken)
Melhor goleiro: Vozinha (Colo-Colo), Unai Simón (Bilbao), Safonov (PSG), David Raya (Arsenal), Mendy (Al-Ahli), Dibu Martínez (Aston Villa/Chelsea), Kobel (Borussia Dortmund), Joan García (Barcelona), Courtois (Real Madrid), Bounou (Al-Hilal)
Melhor goleira: Ann-Katrin Berger (Gotham FC), Cata Coll (Barcelona), Hannah Hampton (Chelsea), Lorena (Kansas City Current), Ayaka Yamashita (Manchester City)
Melhor jogador sub-21: Ayyoud Bouadii (Lille/Manchester City), Kerim Alajbegovi? (RB Salzburg/Juventus), Pau Cubarsí (Barcelona), Yan Diomandé (RB Leipzig/Real Madrid), Lennart Karl (Bayern de Munique), Éli Junior Kroupi (Bournemouth), Lamine Yamal (Barcelona), Johan Manzambi (Freiburg/Aston Villa), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen), Warren Zaire-Emery (PSG)
Melhor jogadora sub-21: Veerle Buurman (Chelsea), Vicky López (Barcelona), Felicia Schroder (BK Hacken/Real Madrid), Clara Serrajordi (Barcelona), Lily Yohannes (Lyon)