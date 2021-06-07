Coritiba atravessa jejum de vitórias fora de casa

A semana é de muito trabalho dentro do Coritiba. Após ser derrotado pelo Botafogo por 2 a 0, o Coxa conheceu o seu primeiro revés na Série B 2021.
Apesar do resultado contra o Bota ser ‘aceitável’, o sinal de alerta para os duelos fora de casa foram ligados no Couto Pereira, já que o time não consegue se apresentar bem.
Desde a vitória em cima do Maringá, o Coritiba fez cinco partidas como visitante e foi superado em todas as oportunidades.
O próximo desafio como visitante acontece no dia 16 de junho, quando a equipe mede forças contra o Brusque, em Santa Catarina.
Confira o desempenho:
Maringá 0 x 1 Coritiba – última vitóriaOperário 1 x 0 CoritibaAthletico 2 x 1 CoritibaLondrina 1 x 0 CoritibaRio Branco 2 x 1 CoritibaBotafogo 2 x 0 Coritiba