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futebol

Coritiba apresenta desempenho ruim no Couto Pereira

Em seis jogos disputados dentro de casa, o Coxa levou a melhor apenas duas vezes...
LanceNet

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Publicado em 

05 out 2020 às 16:35

Publicado em 05 de Outubro de 2020 às 16:35

Crédito: Divulgação Coritiba
De volta à elite do futebol brasileiro, o Coritiba não empolga o seu torcedor. Após 13 rodadas disputadas, o Coxa apresenta um desempenho abaixo do esperado e está na zona de rebaixamento.Um dos motivos para aparecer na 17ª colocação é o aproveitamento no Couto Pereira. Sem torcida, o Coxa não tem usado o ‘caldeirão’ a seu favor e conseguiu apenas sete dos 18 pontos que disputou.
Além do empate com o São Paulo no último domingo, o Coritiba venceu o Sport e Vasco da Gama. A coincidência dos triunfos foi a forma como aconteceram. Nos dois jogos, a equipe marcou o gol da vitória de pênalti e perto do apito final.
Diante do Inter, Flamengo e Atlético-MG o Coxa não teve a mesma sorte e acabou derrotado por 1 a 0.
O próximo jogo do Coritiba no Couto Pereira está marcado para o dia 10 de outubro, diante do Fortaleza.
Veja o retrospecto como mandante no Brasileirão:
Coritiba 0 x 1 InterCoritiba 0 x 1 FlamengoCoritiba 1 x 0 SportCoritiba 0 x 1 Atlético-MGCoritiba 1 x 0 VascoCoritiba 1 x 1 São Paulo

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