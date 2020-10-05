Coritiba apresenta desempenho ruim no Couto Pereira

Crédito: Divulgação Coritiba

De volta à elite do futebol brasileiro, o Coritiba não empolga o seu torcedor. Após 13 rodadas disputadas, o Coxa apresenta um desempenho abaixo do esperado e está na zona de rebaixamento.Um dos motivos para aparecer na 17ª colocação é o aproveitamento no Couto Pereira. Sem torcida, o Coxa não tem usado o ‘caldeirão’ a seu favor e conseguiu apenas sete dos 18 pontos que disputou.

Além do empate com o São Paulo no último domingo, o Coritiba venceu o Sport e Vasco da Gama. A coincidência dos triunfos foi a forma como aconteceram. Nos dois jogos, a equipe marcou o gol da vitória de pênalti e perto do apito final.

Diante do Inter, Flamengo e Atlético-MG o Coxa não teve a mesma sorte e acabou derrotado por 1 a 0.

O próximo jogo do Coritiba no Couto Pereira está marcado para o dia 10 de outubro, diante do Fortaleza.

Veja o retrospecto como mandante no Brasileirão: