Coritiba apresenta bom retrospecto no Couto Pereira em 2021

Na próxima quinta-feira o Coritiba recebe o Flamengo e abre a série da Terceira Fase da Copa do Brasil, em duelo que acontece no Couto Pereira.

Se fora de casa as coisas não vão bem para o Coxa, dentro o resultado é melhor. Nos oito jogos disputados, cinco vitórias, dois empates e apenas uma derrota.