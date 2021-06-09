Coritiba apresenta bom retrospecto no Couto Pereira em 2021

Na próxima quinta-feira o Coritiba recebe o Flamengo e abre a série da Terceira Fase da Copa do Brasil, em duelo que acontece no Couto Pereira.
Se fora de casa as coisas não vão bem para o Coxa, dentro o resultado é melhor. Nos oito jogos disputados, cinco vitórias, dois empates e apenas uma derrota.
Confira abaixo o desempenho:
Coritiba 2 x 1 CR CascavelCoritiba 3 x 2 OperárioCoritiba 5 x 1 ToledoCoritiba 1 x 1 AzurizCoritiba 5 x 0 ParanáCoritiba 2 x 3 FC CascavelCoritiba 1 x 1 CianorteCoritiba 2 x 0 Avaí