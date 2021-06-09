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Coritiba apresenta bom retrospecto no Couto Pereira em 2021

Nos oito jogos disputados, o Coxa venceu cinco vezes e perdeu apenas uma...
LanceNet

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Publicado em 

08 jun 2021 às 22:39

Publicado em 08 de Junho de 2021 às 22:39

Crédito: Divulgação
Na próxima quinta-feira o Coritiba recebe o Flamengo e abre a série da Terceira Fase da Copa do Brasil, em duelo que acontece no Couto Pereira.
Se fora de casa as coisas não vão bem para o Coxa, dentro o resultado é melhor. Nos oito jogos disputados, cinco vitórias, dois empates e apenas uma derrota.
Confira abaixo o desempenho:
Coritiba 2 x 1 CR CascavelCoritiba 3 x 2 OperárioCoritiba 5 x 1 ToledoCoritiba 1 x 1 AzurizCoritiba 5 x 0 ParanáCoritiba 2 x 3 FC CascavelCoritiba 1 x 1 CianorteCoritiba 2 x 0 Avaí

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