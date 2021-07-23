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futebol

Coritiba aposta em jogo a menos para reduzir distância do líder

Coxa está com quatro pontos a menos que o Náutico e, caso vença o Brusque, o Coxa diminui a vantagem para o rival...

Publicado em 23 de Julho de 2021 às 17:23

LanceNet

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Publicado em 

23 jul 2021 às 17:23
Crédito: (Créditos: Divulgação/Coritiba
A sexta-feira está amarga para o Coritiba. No Couto Pereira, o time do técnico Gustavo Morínigo não resistiu as investidas do CRB e terminou no empate por 1 a 1.
O placar impediu que o Coxa ficasse colado no Náutico, atual líder da competição. Agora, a distância entre eles é de 4 pontos.
Jogo a menos
Apesar do tropeço dentro de casa, o Coritiba tem grande chance de reduzir essa distância para o Timbu, pois a equipe paranaense tem um jogo a menos na tabela.
Caso ele vença a partida atrasada contra o Brusque, a distância para o rival fica em apenas um ponto.

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