Coritiba aposta em jogo a menos para reduzir distância do líder

Crédito: (Créditos: Divulgação/Coritiba

A sexta-feira está amarga para o Coritiba. No Couto Pereira, o time do técnico Gustavo Morínigo não resistiu as investidas do CRB e terminou no empate por 1 a 1.

O placar impediu que o Coxa ficasse colado no Náutico, atual líder da competição. Agora, a distância entre eles é de 4 pontos.

Jogo a menos

Apesar do tropeço dentro de casa, o Coritiba tem grande chance de reduzir essa distância para o Timbu, pois a equipe paranaense tem um jogo a menos na tabela.