Coritiba aposta em jogo a menos para reduzir distância do líder

A sexta-feira está amarga para o Coritiba. No Couto Pereira, o time do técnico Gustavo Morínigo não resistiu as investidas do CRB e terminou no empate por 1 a 1.
O placar impediu que o Coxa ficasse colado no Náutico, atual líder da competição. Agora, a distância entre eles é de 4 pontos.
Jogo a menos
Apesar do tropeço dentro de casa, o Coritiba tem grande chance de reduzir essa distância para o Timbu, pois a equipe paranaense tem um jogo a menos na tabela.
Caso ele vença a partida atrasada contra o Brusque, a distância para o rival fica em apenas um ponto.