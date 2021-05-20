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futebol

Coritiba acerta com os gêmeos Vinicius e Guilherme Roeder para o Sub-20

Atacante e lateral-direito de 18 anos assinaram contrato de três anos e irão disputar o Brasileiro de Aspirantes
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Publicado em 20 de Maio de 2021 às 08:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 mai 2021 às 08:25
Crédito: Irmãos estavam no arquirrival Paraná (Divulgação
Os irmãos gêmeos Vinicius e Guilherme Roeder vão reforçar o Coritiba na disputa do Campeonato Brasileiro de Aspirantes desta temporada. Os dois jogadores de 18 anos que estavam no arquirrival Paraná assinaram seus respectivos contratos com o Coxa na tarde da última quarta-feira (19) após a realização de exames médicos.>Tabela do Coritiba nas primeiras rodadas da Série BVinícius, atacante, e o irmão Guilherme, lateral-direito, assinaram acordos com validade por três anos.
- Estamos muito felizes e satisfeitos com a negociação e essa oportunidade aos garotos no Coritiba. E o Paraná manteve um percentual dos direitos econômicos - declarou o empresário de ambos, Ruan Casemiro Stefankowski.
O Coritiba está no Grupo B do Brasileirão de Aspirantes, ao lado de Avaí, Bahia, CRB, Fluminense, Fortaleza, Bragantino e Santos. Na primeira fase, os times enfrentam os adversárioas do Grupo A. O Coxa estreia no dia 10 de junho, contra o Juventude, em casa. Os quatro melhores de cada grupo avançam.

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