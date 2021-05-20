Coritiba acerta com os gêmeos Vinicius e Guilherme Roeder para o Sub-20

Crédito: Irmãos estavam no arquirrival Paraná (Divulgação

Os irmãos gêmeos Vinicius e Guilherme Roeder vão reforçar o Coritiba na disputa do Campeonato Brasileiro de Aspirantes desta temporada. Os dois jogadores de 18 anos que estavam no arquirrival Paraná assinaram seus respectivos contratos com o Coxa na tarde da última quarta-feira (19) após a realização de exames médicos.>Tabela do Coritiba nas primeiras rodadas da Série BVinícius, atacante, e o irmão Guilherme, lateral-direito, assinaram acordos com validade por três anos.

- Estamos muito felizes e satisfeitos com a negociação e essa oportunidade aos garotos no Coritiba. E o Paraná manteve um percentual dos direitos econômicos - declarou o empresário de ambos, Ruan Casemiro Stefankowski.