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futebol

Corinthians 'zera' pendências e paga auxílio atrasado aos garotos da base

Depois de quitar a dívida por etapas, Timão ainda tinha um mês pendente em relação aos garotos que não possuem contrato profissional. Pagamento foi feito nesta segunda-feira...

Publicado em 20 de Setembro de 2021 às 20:49

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 set 2021 às 20:49
Crédito: Marco Galvão/Ag. Corinthians
O Corinthians finalmente conseguiu "zerar" as pendências que tinha com os jovens da base que não possuem contrato profissional. Depois de pagar uma parte da dívida, ainda restava um mês de auxiliar a ser acertado com os garotos. A informação foi dada pelo Meu Timão e confirmada pelo LANCE!.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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GALERIA> Veja como fica o valor de mercado do Corinthians com os reforços
Recentemente, o Alvinegro havia completado três meses de débito com os meninos da base (jogadores do sub-20 e do sub-17), mas pagou dois, restando apenas um para ser acertado, que acabou acumulando com o vencimento seguinte, ficando dois meses de atraso. Na última semana, quando a dívida completou dois períodos, o clube já havia conseguido acertar um deles.
Mesmo assim, restava outro mês, que vinha pendente há algum tempo. Na tarde desta segunda-feira, a diretoria acertou esse pagamento e agora não há débitos dessa natureza com os garotos que não possuem contrato profissional.
Ao comentar o assunto, o Corinthians sempre admitiu a dificuldade com o fluxo de caixa e garantiu que faria o pagamento dos atrasados o mais rápido possível. O atraso foi criticado pois aconteceu ao mesmo tempo em que quatro grandes reforços foram trazidos para o elenco profissional.
Vale lembrar que o auxílio serve para ajudar os garotos a custearem o transporte e a alimentação enquanto estiverem vinculados ao clube. Muitos desses jovens acabam sustentando a família com o valor que recebem.

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