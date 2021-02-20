Corinthians x Vasco: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, Corinthians e Vasco fazem partida importantíssima para a pretensão de ambos na competição. O confronto acontecerá neste domingo (21), às 16h, na Neo Química Arena, em Itaquera.

Décimo colocado, o Timão ainda sonha com a última vaga no G8 e consequente classificação para a pré-Libertadores, para isso precisará vencer os dois últimos jogos do Brasileirão e torcer para tropeços do Santos, oitavo na tabela, e Athletico, nono.

Enquanto isso, o Cruz-Maltino luta contra o quarto rebaixamento da sua história. O time carioca tem 37 pontos, um a menos que o Bahia, primeiro time fora do Z4.

Corinthians e Vasco têm dúvidas importantes para o confronto. No Timão, o volante Gabriel sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda na derrota para o Santos, na última quarta-feira (17), na Vila Belmiro, em jogo atrasado na 33ª rodada, faz um trabalho de recuperação, mas pode ser desfalque. Enquanto no Cruz-Maltino, o meia Benítez, com dores na coxa, pode ser desfalque.

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Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)Data e horário: 21 de fevereiro de 2021, às 16h (horário de Brasília)Árbitro: Anderson Darongo (RS)​Auxiliares: Rafael da Silva Alves e Michel Stanislau (RS)Árbitro de vídeo: Daniel Nobre Bins (RS)Onde acompanhar: Globo, Premiere, tempo real no LANCE! e em áudio na parceria LANCE! Voz do Esporte

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, Jemerson, Gil e Fábio Santos; Cantillo, Xavier (Ramiro), Gustavo Mosquito, Cazares (Araos) e Mateus Vital; Léo Natel. Técnico: Vagner Mancini.

Desfalques: Danilo Avelar (recuperação de cirurgia no joelho)Dúvida: Gabriel (lesão na coxa esquerda)Pendurados: Cássio, Walter, Fábio Santos, Cantillo, Camacho, Ramiro, Gabriel Pereira, Luan e Everaldo

VASCO