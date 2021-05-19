Corinthians x Sport Huancayo-PER: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Nesta quinta-feira, às 21h30, Corinthians e Sport Huancayo-PER se enfrentam pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, na Neo Química Arena. Mesmo com dois jogos ainda a fazer, tanto o Timão, que deve ir com equipe alternativa, quanto o clube peruano não tem mais chances de classificação no Grupo E, portanto cumprem tabela em "amistosos de luxo".TABELA> Veja classificação e simulador da Copa Sul-Americana-2021 clicando aqui

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Sem técnico desde a saída de Vagner Mancini, no último domingo, o Alvinegro usará essas rodadas finais na Sula em preparação para o Campeonato Brasileiro e, por isso, deve dar rodagem a alguns jogadores mais jovens, ou até mesmo uma mescla do que deu certo entre reservas e titulares nas últimas semanas. No banco de reservas, quem vai comandar a equipe interinamente é o analista de desempenho Fernando Lázaro, e o auxiliar fixo Mauro da Silva.

Assim como o Corinthians, o Sport Huancayo não tem mais possibilidade de classificação para a próxima fase da Sul-Americana. Sem ter conquistado pontos até aqui, o time peruano vai em busca de pelo menos um empate na Neo Química Arena para não sair zerado da competição continental.Veja todas as informações da partida:

CORINTHIANS X SPORT HUANCAYO-PER

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)Data/Horário: 20/5/2021, às 21h30Árbitro: Angelo Hermosilla (CHI)Assistentes: Claudio Rios (CHI) e Christian Schiemann (CHI)Onde acompanhar: Conmebol TV e em tempo real no LANCE!

CORINTHIANS

Cássio; João Victor, Gil e Raul Gustavo; Mandaca, Gabriel (Camacho), Ramiro (Roni), Luan e Lucas Piton; Gustavo Mosquito e Mateus Vital. Técnico: Fernando Lázaro.

Desfalques: Fábio Santos (suspenso) e Fagner (Covid-19); Cantillo, Xavier e Jemerson (lesões musculares); Danilo Avelar, Ruan Oliveira e Gustavo Mantuan (cirurgia no joelho).Pendurados: -

SPORT HUANCAYO-PER

Pinto; Huáman, Balta, Valoes e Ángeles; Valverde e Rojas; Barreto, Liluya e Arroé; Huaccha. Técnico: Wilmar Valencia.