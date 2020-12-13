Corinthians x São Paulo, Flamengo x Santos... saiba onde assistir aos jogos do domingo

No domingo do Brasileirão, Corinthians e São Paulo protagonizam o clássico Majestoso na Neo Química Arena, às 18h15. O Tricolor nunca venceu o Timão na arena e busca quebrar esse tabu, além de aumentar a vantagem para o vice Atlético-MG. Também pela competição nacional, o Flamengo recebe o Santos.
Na Inglaterra, pela rodada da Premier League, o Liverpool enfrenta o Fulham fora de casa. Enquanto isso, na Serie A italiana, a Juventus pega o Genoa para tentar se aproximar do topo da tabela.
Confira abaixo os confrontos do dia e a programação de transmissão
08h30 - Cagliari x Inter de MilãoSerie A TimOnde assistir: EI Plus
11h - Bologna x Roma Serie A TimOnde assistir: TNT, EI Plus
11h - Napoli x Sampdoria Serie A Tim Onde assistir: EI Plus
11h - Atalanta x Fiorentina Serie A TimOnde assistir: EI Plus
14h - Genoa x JuventusSerie A Tim Onde assistir: Band, SporTV
16h45 - Milan x Parma Serie A Tim Onde assistir: Bandsports, RAI, EI Plus
13h30 - Fulham x Liverpool Premier League Onde assistir: ESPN Brasil
16h15 - Arsenal x Burnley Premier League Onde assistir: DAZN
16h15 - Leicester x Brighton Premier League Onde assistir: DAZN
17h - Barcelona x Levante La LigaOnde assistir: ESPN Brasil
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DA SÉRIE A DO CAMPEONATO BRASILEIRO16h - Flamengo x SantosCampeonato Brasileiro Onde assistir: Globo, Premiere
18h15 - Corinthians x São Paulo Campeonato Brasileiro Onde assistir: Premiere
18h15 - Sport x Coritiba Campeonato Brasileiro Onde assistir: Premiere
20h30 - Vasco x Fluminense Campeonato BrasileiroOnde assistir: SporTV (exceto RJ), Premiere
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DA SÉRIE B DO CAMPEONATO BRASILEIRO
18h15 - Botafogo-SP x Náutico Campeonato Brasileiro Série B Onde assistir: Premiere
11h - Corinthians x Ferroviária Campeonato Paulista Feminino Onde assistir: SporTV, TV Cultura
16h - Botafogo x Ceará Brasileiro Feminino A2 Onde assistir: Band