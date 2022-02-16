Corinthians x São Bernardo: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Em busca da terceira vitória consecutiva, o Corinthians recebe o São Bernardo, líder geral do Campeonato Paulista, nesta quarta-feira (16), às 21h35, pela sétima rodada do Estadual, na Neo Química Arena. O Timão, que segue sob o comando de Fernando Lázaro, como treinador interino, enquanto busca um novo comandante, terá a ausência do garoto Gabriel Pereira, contaminado com a Covid-19.

Já o Bernô terá dois destalques, o volante Rodrigo Souza, que recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória do Tigre sobre o Red Bull Bragantino, na última rodada, e o atacante Matheus Davó, que pertence ao clube alvinegro mas está emprestado à equipe do A> GALERIA - Veja todos os técnicos estrangeiros na história do Corinthians> TABELA - Confira e simule os jogos do Corinthians no Paulistão

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)Data e Horário: 15 de fevereiro de 2022, às 21h35Árbitro: Thiago Lourenço de MattosAssistentes: Luiz Alberto Andrini Nogueira e Robson Ferreira OliveiraÁrbitro de Vídeo: Rodrigo Guarizo Ferreira do AmaralOnde acompanhar: Record (MT, MS, PR, RS, SC e SP), Premiere, Paulistão Play e no Tempo Real do LANCE e em áudio na parceria LANCE!/Voz do Esporte

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Lucas Piton; Cantillo; Willian, Renato Augusto, Roni e Gustavo Mantuan; Róger Guedes. Técnico: Fernando Lázaro

Desfalques: Gabriel Pereira (Covid-19); Ruan Oliveira (revisão cirúrgica do joelho esquerdo).

Pendurados: -

SÃO BERNARDO FC

Junior Oliveira; Cristovam, Joílson, Matheus Salustiano e Igor Fernandes; Ligger, Léo Gomes (Césinha ou Romisson) e Vitinho; Paulinho Moccelin, João Carlos e Silvinho.

Desfalques: Rodrigo Souza (suspensão); Matheus Davó (questão contratual).

Pendurados: Paulinho Moccelin