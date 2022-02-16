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futebol

Corinthians x São Bernardo: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Em busca da terceira vitória seguida, Timão encara o líder geral do Paulistão...

Publicado em 15 de Fevereiro de 2022 às 22:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 fev 2022 às 22:06
Em busca da terceira vitória consecutiva, o Corinthians recebe o São Bernardo, líder geral do Campeonato Paulista, nesta quarta-feira (16), às 21h35, pela sétima rodada do Estadual, na Neo Química Arena. O Timão, que segue sob o comando de Fernando Lázaro, como treinador interino, enquanto busca um novo comandante, terá a ausência do garoto Gabriel Pereira, contaminado com a Covid-19.
Já o Bernô terá dois destalques, o volante Rodrigo Souza, que recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória do Tigre sobre o Red Bull Bragantino, na última rodada, e o atacante Matheus Davó, que pertence ao clube alvinegro mas está emprestado à equipe do A> GALERIA - Veja todos os técnicos estrangeiros na história do Corinthians> TABELA - Confira e simule os jogos do Corinthians no Paulistão
Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)Data e Horário: 15 de fevereiro de 2022, às 21h35Árbitro: Thiago Lourenço de MattosAssistentes: Luiz Alberto Andrini Nogueira e Robson Ferreira OliveiraÁrbitro de Vídeo: Rodrigo Guarizo Ferreira do AmaralOnde acompanhar: Record (MT, MS, PR, RS, SC e SP), Premiere, Paulistão Play e no Tempo Real do LANCE e em áudio na parceria LANCE!/Voz do Esporte
CORINTHIANS
Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Lucas Piton; Cantillo; Willian, Renato Augusto, Roni e Gustavo Mantuan; Róger Guedes. Técnico: Fernando Lázaro
Desfalques: Gabriel Pereira (Covid-19); Ruan Oliveira (revisão cirúrgica do joelho esquerdo).
Pendurados: -
SÃO BERNARDO FC
Junior Oliveira; Cristovam, Joílson, Matheus Salustiano e Igor Fernandes; Ligger, Léo Gomes (Césinha ou Romisson) e Vitinho; Paulinho Moccelin, João Carlos e Silvinho.
Desfalques: Rodrigo Souza (suspensão); Matheus Davó (questão contratual).
Pendurados: Paulinho Moccelin
Crédito: Timãosereúnenogramadoantesdoapitoinicial(Foto:AgênciaCorinthians

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