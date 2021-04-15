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futebol

Corinthians x São Bento: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira, às 20h, na Neo Química Arena, pela 7ª rodada da fase de grupos do Paulistão-2021. Timão vem de derrota, enquanto Bentão vem de empate
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Publicado em 15 de Abril de 2021 às 20:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 abr 2021 às 20:44
Crédito: Maurício Rummens/Fotoarena
Nesta sexta-feira, às 20h, Corinthians e São Bento se enfrentam pela 7ª rodada da fase de grupos do Paulistão-2021, na Neo Química Arena, em São Paulo. Ambos os times enfrentam uma maratona de jogos pelo estadual. Enquanto o Timão vem de derrota e deve ter a volta dos titulares, já o Bentão vem de empate e deve ter mudanças no setor ofensivo em relação aos últimos duelos.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui
GALERIA> Jornal espanhol elege as melhores torcidas do mundo! Confira o top 40
Após perder para a Ferroviária com um time misto, o Corinthians volta para a sua Arena depois de mais de 40 dias longe dela. E para esse reencontro, o técnico Vagner Mancini deve apostar novamente na equipe titular com o retorno de jogadores importantes como Fagner, Gil, Fábio Santos, Gabriel e Gustavo Mosquito. Luan pode ser mantido no 11 inicial do Alvinegro.
Enquanto isso, o São Bento empatou na última rodada com o Santo André, mas ainda não venceu no Paulistão. Por conta disso, o técnico Edson Vieira deve promover mudanças no ataque da equipe de Sorocaba. Ruan e Ytalo podem ganhar uma oportunidade, já Diego Tavares, artilheiro do Bentão na competição com dois gols marcados, permanece titular absoluto no setor.Veja todas as informações da partida:
CORINTHIANS X SÃO BENTO
Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)Data/Horário: 16/4/2021, às 20hÁrbitro: Thiago Duarte PeixotoAssistentes: Alex Alexandrino e Robson Ferreira OliveiraVAR: Thiago Luis ScarascatiOnde acompanhar: SporTV, Premiere e em tempo real no LANCE!/Voz do Esporte
CORINTHIANS
Cássio; Fagner; Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos; Gabriel, Cantillo (Ramiro) e Luan (Otero); Gustavo Silva, Rodrigo Varanda e Cauê. Técnico: Vagner Mancini.
Desfalques: Mateus Vital (recuperação de artroscopia) e Guilherme Biro (lesão na coxa), Danilo Avelar, Ruan Oliveira e Gustavo Mantuan (cirurgia no joelho).Pendurados: Cauê e Otero
SÃO BENTO
Luiz Daniel; Gabriel, Dirceu, Bruno Leonardo e Pablo; Fábio Bahia, Serginho e Daniel Costa; Diego Tavares, Ruan (Leilson) e Ytalo (Geovane Itinga). Técnico: Edson Vieira.
Desfalques: -Pendurados: -

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