Corinthians x Red Bull Bragantino; saiba onde assitir ao duelo pelo Brasileirão

Em busca de manter a liderança do Campeonato Brasileiro, o Corinthians encara o Red Bull Brangatino, neste domingo, às 18h30, no estádio Nabi Abi Chedid, pela quinta rodada da competição nacional. > GALERIA - Veja todos os técnicos estrangeiros da história do Timão> TABELA - Confira e simule os jogos do Corinthians no BrasileirãoA partida terá transmissão exclusiva do Premiere para todo o Brasil. O LANCE! acompanhará o duelo em tempo real e também áudio, na parceria LANCE!/Voz do Esporte.
Líder do Brasileirão, com nove pontos, o Timão visita o Braga, que tem um a menos. Com isso, o duelo servirá justamente para definir a ponta do campeonato nesta quinta rodada.