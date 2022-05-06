Corinthians x Red Bull Bragantino; saiba onde assitir ao duelo pelo Brasileirão

Em busca de manter a liderança do Campeonato Brasileiro, o Corinthians encara o Red Bull Brangatino, neste domingo, às 18h30, no estádio Nabi Abi Chedid, pela quinta rodada da competição nacional. > GALERIA - Veja todos os técnicos estrangeiros da história do Timão> TABELA - Confira e simule os jogos do Corinthians no BrasileirãoA partida terá transmissão exclusiva do Premiere para todo o Brasil. O LANCE! acompanhará o duelo em tempo real e também áudio, na parceria LANCE!/Voz do Esporte.