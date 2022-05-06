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Corinthians x Red Bull Bragantino; saiba onde assitir ao duelo pelo Brasileirão

Duelo é válido pela quinta rodada e define a liderança da competição nacional...

Publicado em 06 de Maio de 2022 às 20:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 mai 2022 às 20:45
Em busca de manter a liderança do Campeonato Brasileiro, o Corinthians encara o Red Bull Brangatino, neste domingo, às 18h30, no estádio Nabi Abi Chedid, pela quinta rodada da competição nacional. > GALERIA - Veja todos os técnicos estrangeiros da história do Timão> TABELA - Confira e simule os jogos do Corinthians no BrasileirãoA partida terá transmissão exclusiva do Premiere para todo o Brasil. O LANCE! acompanhará o duelo em tempo real e também áudio, na parceria LANCE!/Voz do Esporte.
Líder do Brasileirão, com nove pontos, o Timão visita o Braga, que tem um a menos. Com isso, o duelo servirá justamente para definir a ponta do campeonato nesta quinta rodada.
Crédito: NoPaulistão,oCorinthiansvenceuoBragapor1a0(Foto:RodrigoCoca/AgênciaCorinthians

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