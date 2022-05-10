Corinthians x Portuguesa-RJ; saiba onde assistir ao duelo pela Copa do Brasil

Na próxima quarta-feira (11), às 21h30 na Neo Química Arena, Corinthians e Portuguesa-RJ se enfrentam no duelo de volta da terceira fase da Copa do Brasil.> GALERIA: Renato Augusto decide contra o Bragantino; veja notas do Timão

A partida terá transmissão da Rede Globo em TV aberta, Sportv na TV fechada, e no pay-per-view do Premiere para todo o Brasil. O LANCE! acompanhará o duelo em tempo real e também áudio, na parceria LANCE!/Voz do Esporte.

> TABELA - Confira a tabela e simule os jogos do Timão no Brasileirão

O Timão lidera a Série A do Brasileirão com 12 pontos em cinco jogos. Já a Portuguesa-RJ é a lanterna do Grupo 7 na Série D do Campeonato Brasileiro, com três pontos em quatro jogos. No duelo de ida, disputado no Estádio do Café, em Londrina, as equipes empataram por 1 a 1.