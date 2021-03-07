Corinthians x Ponte Preta, Palmeiras x Grêmio... saiba onde assistir aos jogos do domingo

O domingo (7) de futebol será agitado por partidas de campeonatos estaduais, competições europeias e a final da Copa do Brasil. Logo cedo, às 11h, Corinthians e Ponte Preta se enfrentam, na Neo Química Arena, pela 3ª rodada do Campeonato Paulista de 2021. A transmissão será feita pelo canal Premiere.
Já na parte da tarde, às 18h, Palmeiras e Grêmio decidem o título da Copa do Brasil de 2020, no Allianz Parque. No jogo de ida, em Porto Alegre, o Alviverde venceu por 1 a 0. Agora, o Imortal busca vencer fora de casa para ser campeão.
Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:
8h15- Ajax x Groningen Eredivisie Onde assistir: Fox Sports
8h30 - Roma x Genoa Serie A TIM Onde assistir: TNT Sports
9h - West Bromwich x Newcastle Premier League Onde assistir: ESPN Brasil
9h - Dundee United x Celtics Campeonato Escocês Onde assistir: ESPN
10h30 - Dínamo Moscou x Tambov Campeonato Russo Onde assistir: Band
11h - Liverpool x Fulham Premier League Onde assistir: ESPN Brasil
11h - Corinthians x Ponte PretaCampeonato Paulista Onde assistir: Premiere
11h - Ituano x Mirassol Campeonato PaulistaOnde assistir: SporTV e Premiere 11h - Verona x Milan Serie A TIMOnde assistir: Bandsports e TNT Sports
11h - Crotone x Torino Serie A TIM Onde assistir: TNT Sports
11h - Fiorentina x Parma Serie A TIM Onde assistir: TNT Sports
12h15 - Atlético de Madrid x Real Madrid La Liga Onde assistir: Fox Sports
13h - Galatasaray x Sivasspor Campeonato TurcoOnde assistir: DAZN
13h30 - Manchester Ciy x Manchester United Premier League Onde assistir: ESPN Brasil
14h - Sampdoria x Cagliari Serie A TIM Onde assistir: Band e TNT Sports
14h30 - Real Sociedad x Levante La Liga Onde assistir: ESPN 15h - Guarani x Red Bull Bragantino Campeonato Paulista Onde assistir: SporTV 2 e Premiere
16h - Fluminense x PortuguesaCampeonato Carioca Onde assistir: FluTV e Carioca TV
16h15 - Tottenham x Crystal Palace Premier League Onde assistir: ESPN Brasil
16h45 - Napoli x Bologna Serie A TIM Onde assistir: Bandsports e TNT Sports
18h - Palmeiras x Grêmio Copa do Brasil Onde assistir: Globo, SporTV e Premiere
20h15 - Botafogo x Resende Campeonato Carioca Onde assistir: Botafogo TV e Carioca TV
20h30 - Atlético-MG x Uberlândia Campeonato Mineiro Onde assistir: Premiere