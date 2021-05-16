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futebol

Corinthians x Palmeiras, São Paulo x Mirassol... saiba onde assistir aos jogos do domingo

As semifinais do Campeonato Paulista serão disputadas no mesmo dia. Além disso, clássicos agitam o futebol europeu. Saiba os horários de transmissão e onde assistir
...

Publicado em 16 de Maio de 2021 às 02:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 mai 2021 às 02:00
Crédito: César Grecco/Palmeiras
O domingo (16) de futebol será agitado por competições ao redor do mundo. No Brasil, Corinthians e Palmeiras se enfrentam, às 16h, pela semifinal do Campeonato Paulista de 2021, na Neo Química Arena, cidade de São Paulo. Pela outra semifinal do Paulistão, o São Paulo recebe o Mirassol, às 20h30, no estádio do  Morumbi. O confronto terá transmissão dos canais Premiere. Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:
7h30 - Fiorentina x Napoli Serie A TIMOnde assistir: Estádio TNT Sports e Bandsports
8h - Crystal Palace x Aston Villa Premier LeagueOnde assistir: ESPN
10h - Udinese x Sampdoria Serie A TIM Onde assistir: Estádio TNT Sports
10h - Benevento x Crotone Serie A TIM Onde assistir: Estádio TNT Sports
10h05 - Tottenham x Wolverhampton Premier League Onde assistir: DAZN
11h05 - Botafogo x Vasco Taça Rio Onde assistir: Carioca PPV, Vasco TV, Botafogo TV e Record
12h30 - West Bromwich x Liverpool Premier League Onde assistir: ESPN
13h - Mainz 05 x Borussia Dortmund Bundesliga Onde assistir: OneFootball App
13h - Parma x Sassuolo Serie A TIMOnde assistir: Estádio TNT Sports
13h30 - Athletic Bilbao x Real Madrid La Liga Onde assistir: Fox Sports
13h30 - Barcelona x Celta La Liga Onde assistir: ESPN Brasil
13h30 - Atlético de Madrid x Osasuna La Liga Onde assistir: Fox Sports 2
15h - Everton x Sheffield United Premier League Onde assistir: Fox Sports
15h30 - RB Leipzig x Wolfsburg Bundesliga Onde assistir: OneFootball App
15h45 - Milan x Cagliari Serie A TIM Onde assistir: Band Sports e Estádio TNT Sports
16h - Corinthians x PalmeirasCampeonato Paulista Onde assistir: Globo (SP) e Premiere
16h - Atlético-MG x América-MG Campeonato Mineiro Onde assistir: Globo (MG) e Premiere
16h - Internacional x Grêmio Campeonato Gaúcho Onde assistir: Globo (RS) e Premeire
20h30 - São Paulo x Mirassol Campeonato Paulista Onde assistir: Premiere

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