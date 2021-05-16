Corinthians x Palmeiras, São Paulo x Mirassol... saiba onde assistir aos jogos do domingo

O domingo (16) de futebol será agitado por competições ao redor do mundo. No Brasil, Corinthians e Palmeiras se enfrentam, às 16h, pela semifinal do Campeonato Paulista de 2021, na Neo Química Arena, cidade de São Paulo. Pela outra semifinal do Paulistão, o São Paulo recebe o Mirassol, às 20h30, no estádio do Morumbi. O confronto terá transmissão dos canais Premiere. Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão: