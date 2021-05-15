Corinthians x Palmeiras: saiba como assistir ao clássico decisivo pelo Paulistão

Crédito: (Arte: Matheus Bottura/Arte Palestrina

Em duelo válido pela semifinal do Campeonato Paulista 2021, em jogo único, Corinthians x Palmeiras se enfrentam neste domingo (16), às 16h (Horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo-SP.

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Para chegar à semifinal, o Verdão venceu o Red Bull Bragantino por 1 a 0, na última sexta-feira (14), fora de casa. Já o Corinthians, por sua vez, ganhou da Inter de Limeira por 4 a 1 e decide a vaga para as finais do Paulistão em seus domínios por ter melhor campanha que o seu rival. Quem se classificar, encara o vencedor de São Paulo x Mirassol, que se enfrentam mais tarde, às 20h30, no Estádio do Morumbi.