Corinthians x Palmeiras: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Neste sábado, às 19h, Corinthians e Palmeiras se enfrentam em Dérbi pela 22ª rodada do Brasileirão-2021, na Neo Química Arena. Será o 16º encontro entre os rivais em Itaquera. Enquanto o Timão tem desfalque importante e deve entrar em campo com seu "quarteto fantástico" de reforços, o Verdão pode ter algumas mudanças entre os titulares que atuaram no meio de semana.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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O Corinthians deve ter uma formação bastante ofensiva para enfrentar o rival. Isso porque, com a suspensão de Gabriel, Sylvinho deve optar por Cantillo como primeiro volante e um meio/ataque com Willian, Giuliano, Renato Augusto, Gabriel Pereira e Róger Guedes. Pode ser a primeira vez que as quatro grandes contratações entrarão juntas como titulares desde que chegaram.

Já o Palmeiras disputa o Dérbi em meio à semifinal da Libertadores. Por isso fica a dúvida se Abel Ferreira irá optar por um time titular com força máxima, ou poupará alguns nomes pensando no duelo com o Atlético-MG na próxima terça-feira. Entre as possíveis mudanças, Renan pode entrar no lugar de Piquerez e Wesley pode substituir Rony. A novidade fica por conta do lateral-esquerdo Jorge, que foi relacionado pela primeira vez desde que chegou.Veja todas as informações da partida:

CORINTHIANS x PALMEIRAS

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)Data/Horário: 25/9/2021, às 19hÁrbitro: Raphael Claus (Fifa/SP)Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa/SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)VAR: Jose Claudio Rocha Filho (VAR-Fifa/SP)Onde acompanhar: Premiere e em tempo real no LANCE!/Voz do Esporte

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo; Willian, Giuliano, Renato Augusto (Jô) e Gabriel Pereira; Róger Guedes. Técnico: Sylvinho.

Desfalques: Gabriel (suspenso), Roni (lesão no joelho) e Adson (transição)Pendurados: Fábio Santos, Cássio, João Victor, Roni, Cantillo e Marquinhos

PALMEIRAS

Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Piquerez (Renan); Danilo, Zé Rafael, Raphael Veiga e Dudu; Wesley (Rony) e Luiz Adriano. Técnico: Abel Ferreira.