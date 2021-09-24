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futebol

Corinthians x Palmeiras: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Rivais se enfrentam neste sábado, às 19h, na Neo Química Arena, pelo Brasileirão. Timão deverá ter quarteto de reforços, enquanto o Verdão terá relacionado pela primeira vez...

Publicado em 24 de Setembro de 2021 às 18:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 set 2021 às 18:00
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Neste sábado, às 19h, Corinthians e Palmeiras se enfrentam em Dérbi pela 22ª rodada do Brasileirão-2021, na Neo Química Arena. Será o 16º encontro entre os rivais em Itaquera. Enquanto o Timão tem desfalque importante e deve entrar em campo com seu "quarteto fantástico" de reforços, o Verdão pode ter algumas mudanças entre os titulares que atuaram no meio de semana.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Como seria o seu time se fosse formado apenas por jogadores da base?
O Corinthians deve ter uma formação bastante ofensiva para enfrentar o rival. Isso porque, com a suspensão de Gabriel, Sylvinho deve optar por Cantillo como primeiro volante e um meio/ataque com Willian, Giuliano, Renato Augusto, Gabriel Pereira e Róger Guedes. Pode ser a primeira vez que as quatro grandes contratações entrarão juntas como titulares desde que chegaram.
Já o Palmeiras disputa o Dérbi em meio à semifinal da Libertadores. Por isso fica a dúvida se Abel Ferreira irá optar por um time titular com força máxima, ou poupará alguns nomes pensando no duelo com o Atlético-MG na próxima terça-feira. Entre as possíveis mudanças, Renan pode entrar no lugar de Piquerez e Wesley pode substituir Rony. A novidade fica por conta do lateral-esquerdo Jorge, que foi relacionado pela primeira vez desde que chegou.Veja todas as informações da partida:
CORINTHIANS x PALMEIRAS
Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)Data/Horário: 25/9/2021, às 19hÁrbitro: Raphael Claus (Fifa/SP)Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa/SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)VAR: Jose Claudio Rocha Filho (VAR-Fifa/SP)Onde acompanhar: Premiere e em tempo real no LANCE!/Voz do Esporte
CORINTHIANS
Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo; Willian, Giuliano, Renato Augusto (Jô) e Gabriel Pereira; Róger Guedes. Técnico: Sylvinho.
Desfalques: Gabriel (suspenso), Roni (lesão no joelho) e Adson (transição)Pendurados: Fábio Santos, Cássio, João Victor, Roni, Cantillo e Marquinhos
PALMEIRAS
Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Piquerez (Renan); Danilo, Zé Rafael, Raphael Veiga e Dudu; Wesley (Rony) e Luiz Adriano. Técnico: Abel Ferreira.
Desfalques: - Pendurados: Patrick de Paula, Felipe Melo, Zé Rafael, Deyverson e Gabriel Menino

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