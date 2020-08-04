Corinthians x Palmeiras: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Vindo de quatro vitórias seguidas, o Corinthians estava praticamente eliminado antes da pausa pela pandemia de Covid-19, mas deu a volta por cima e agora busca o tetra seguido na competição. O lateral-esquerdo Carlos Augusto, que levou um pisão na semi contra o Mirassol, não deve ser problema para a partida. Já o volante Cantillo, que está recuperado da Covid-19, deve começar no banco de reservas. Pelo lado do Palmeiras, o desfalque fica por conta do zagueiro Felipe Melo, que machucou a coxa na semi diante da Ponte Preta. Por sua vez, o lateral-esquerdo Matías Viña, que sofreu uma pancada na cabeça no clássico contra o Corinthians na volta da pandemia, treinou sem limitações e deve voltar ao time titular do Verdão.Ficha TécnicaCORINTHIANS X PALMEIRASLocal: Arena Corinthians, São Paulo (SP)Data/horário: 5 de agosto de 2020, às 21h30 (de Brasília)Árbitro: Raphael ClausAssistentes: Neuza Inês Back e Daniel Paulo Ziolli.Onde acompanhar: TV Globo, SporTV, Premiere e tempo real do LANCE!