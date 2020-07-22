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futebol

Corinthians x Palmeiras: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Às 21h30 desta quarta-feira, em Itaquera, rivais voltam a atuar pelo Paulista em Dérbi em que anfitrião será eliminado se não vencer dono da segunda melhor campanha do torneio...

Publicado em 22 de Julho de 2020 às 00:21

LanceNet

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Publicado em 

22 jul 2020 às 00:21
Crédito: Corinthians e Palmeiras empataram por 1 a 1 no último Dérbi, em 9 de novembro (Cesar Greco/Agência Palmeiras
Às 21h30 desta quarta-feira, Corinthians e Palmeiras retomam as partidas em um Dérbi decisivo, em Itaquera, pela penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Se não vencer, o Timão será eliminado (é o terceiro do Grupo D, a cinco pontos do Guarani, segundo colocado) e sob risco de rebaixamento (está a três pontos da faixa da degola). Já o Verdão, dono da segunda melhor campanha do Grupo B e geral (atrás do Santo André só no saldo de gols), garante classificação com empate ou vitória no clássico.
Local: Arena Corinthians, São Paulo (SP)Data-Hora: 22/7/2020 - 21h30 (de Brasília)Árbitro: Raphael Claus (SP)Assistentes: Neuza Ines Back e Daniel Paulo Ziolli (ambos de SP)Onde acompanhar: Globo (para AC, AL, DF, GO, MA MS, MT, PB, PI, PR, RN, RO, SE, SP e TO), SporTV, Premiere e tempo real do LANCE!CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Gil, Danilo Avelar e Sidcley (Carlos Augusto); Gabriel, Camacho, Ramiro e Luan; Everaldo e Boselli. Técnico: Tiago NunesDesfalques: Cantillo (Covid-19) e Léo Santos (problemas físicos)Pendurados: Camacho e Fagner
PALMEIRAS: Weverton; Mayke (Gabriel Menino), Felipe Melo, Vitor Hugo e Viña; Ramires, Bruno Henrique, Zé Rafael e Lucas Lima; Rony e Luiz Adriano. Técnico: Vanderlei LuxemburgoDesfalques: Marcos Rocha (suspenso), Rony (suspenso), Gabriel Veron (problemas físicos), Dudu (negociado), Victor Luis (negociado) e Gustavo Gómez (sem contrato)Pendurado: Marcos Rocha

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