Corinthians x Palmeiras: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Às 21h30 desta quarta-feira, Corinthians e Palmeiras retomam as partidas em um Dérbi decisivo, em Itaquera, pela penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Se não vencer, o Timão será eliminado (é o terceiro do Grupo D, a cinco pontos do Guarani, segundo colocado) e sob risco de rebaixamento (está a três pontos da faixa da degola). Já o Verdão, dono da segunda melhor campanha do Grupo B e geral (atrás do Santo André só no saldo de gols), garante classificação com empate ou vitória no clássico.