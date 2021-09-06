futebol

Corinthians x Juventude: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Equipes se enfrentam nesta terça-feira, às 21h30, na Neo Química Arena, pelo Brasileirão. Timão terá estreia importante, enquanto os gaúchos terão desfalques entre os titulares...

Publicado em 06 de Setembro de 2021 às 18:24

LanceNet

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Nesta terça-feira, às 21h30, Corinthians e Juventude se enfrentam pela 19ª rodada do Brasileirão-2021, na Neo Química Arena. Enquanto o Timão vem com a provável estreia de Roger Guedes e de uma boa sequência no campeonato, atingindo o G6, a equipe gaúcha busca se firmar na competição e terá pelo menos dois desfalques importantes na equipe titular.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
O Corinthians vive uma grande fase dentro e fora de campo, levando mais expectativa para a torcida. Diante do adversário desta terça isso deve aumentar, já que o recém-contratado Roger Guedes foi relacionado e pode até estar entre os titulares. Já Willian, que também chegou recentemente, não jogará desta vez, assim como Adson, que ainda se recupera de pancada.
A equipe do Juventude, por sua vez, ainda tenta se firmar na competição e busca um bom resultado fora de casa. Para o duelo com o Timão, o técnico Marquinhos Santos não poderá contar com dois de seus titulares: o lateral-direito Michel Macedo e o volante Matheus Jesus (está suspenso também), que pertencem ao Alvinegro e, por contrato, não podem enfrentar o seu ex-clube.Veja todas as informações da partida
CORINTHIANS x JUVENTUDE
Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)Data/Horário: 7/9/2021, às 21h30Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Éder Alexandre (SC)VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (Fifa/SC)Onde acompanhar: Globo, Premiere e em tempo real no LANCE!/Voz do Esporte
CORINTHIANS
Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Gabriel, Roni (Renato Augusto) e Giuliano; Gustavo Mosquito, Luan (Roger Guedes) e Jô. Técnico: Sylvinho.
Desfalques: Willian (recondicionamento) e Adson (trauma na perna)Pendurados: Cássio, João Victor, Roni, Cantillo, Gil, Marquinhos e Gabriel
JUVENTUDE
Marcelo Carné; Paulo Henrique (Ricardinho), Vitor Mendes, Rafael Forster (Quintero) e William Matheus; Dawhan (Jadson), Guilherme Castilho e Chico (Wagner); Paulinho Boia, Capixaba e Ricardo Bueno. Técnico: Marquinhos Santos.
Desfalques: Wescley (lesão no tornozelo), Matheus Jesus (suspenso) e Michel Macedo (contrato com o Corinthians)Pendurados: Chico, Marcelo Carné, Capixaba, Wescley e Marcos Vinicios

