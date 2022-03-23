Corinthians x Guarani: prováveis escalações, desfalques e onde assistir às quartas de final do Paulistão

Na quinta-feira (24), às 19h, na Neo Química Arena, Corinthians e Guarani brigam por uma vaga nas semifinais do Campeonato Paulista. As equipes fazem o último duelo das quartas de final do estadual. Em caso de empate, o vencedor será decidido nos pênaltis.> GALERIA - Relembre os jogos de mata-mata do Timão na Neo Química Arena

No Timão, Jô foi multado em dois dias pelo clube após às ausências do camisa 77 nos treinos de domingo (20) e segunda-feira (21) e não foi relacionado. Quem também está fora da partidas é o goleiro Ivan, o defensor Bruno Melo e o meia-atacante Luan, todos lesionados. Cantillo está com a seleção colombiana.

Para retomar a 2ª melhor campanha do estadual paulista e fazer uma eventual semifinal contra o São Paulo na Neo Química Arena, o time do Parque São Jorge precisa superar a equipe de Campinas por dois um mais gols.

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Do outro lado, com a 12ª melhor campanha, o Guarani conta com o retorno do goleiro Kozlinski, suspenso na última rodada da fase de grupos. No meio-campo, o volante Madison, que precisou jogar com uma proteção no pé diante do São Bernardo, não deve ter problemas para atuar.

Caso ele fique de fora, o técnico Daniel Paulista deve apostar em Rodrigo Andrade. O Bugre joga pela primeira vez na Neo Química Arena.

CORINTHIANS x GUARANILocal: Neo Química Arena, São Paulo (SP)Data/Horário: 24/03/2022, às 19hÁrbitro: Flávio Rodrigues de Souza-SPAssistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse-SP e Daniel Luís Marques-SPVAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do AmaralOnde acompanhar: Youtube Paulistão, Paulistão Play, Premiere e na parceria LANCE!/Voz do Esporte

CORINTHIANSCássio, Fagner, João Victor, Gil e Lucas Piton (Fábio Santos); Du Queiroz, Renato Augusto e Paulinho; Gustavo Silva (Giuliano), Róger Guedes e Willian. Técnico: Vitor Pereira.Desfalques: Ivan (desconforto no músculo posterior da coxa direita); Bruno Melo (lesão no músculo posterior da coxa esquerda); Luan (desconforto no quadril); Cantillo (convocado para a seleção colombiana) e Jô (multado)Pendurados: -

GUARANIKozlinski; Mateus Ludke, João Victor, Ronaldo Alves e Matheus Pereira; Madison (Rodrigo Andrade), Índio e Giovanni Augusto; Júlio César, Ronaldo e Lucão do Break. Técnico: Daniel Paulista.Desfalques: Diogo Mateus (lesão na coxa direita)Pendurados: -