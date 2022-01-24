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Corinthians x Ferroviária: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo do Paulistão

Visando um bom início na temporada, o Timão busca convencer sua torcida na Neo Química Arena...
LanceNet

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Publicado em 

24 jan 2022 às 18:30

Publicado em 24 de Janeiro de 2022 às 18:30

O Corinthians dá o pontapé inicial em sua temporada na terça-feira (25), às 21h, contra a Ferroviária na Neo Química Arena, em duelo válido pela primeira rodada do Campeonato Paulista 2022.> GALERIA: Timão ativo no mercado para “se livrar” de atletas fora dos planos
A reapresentação do Timão aconteceu no dia 10 de janeiro. De lá até a esperada estreia no estadual, o Time do Povo realizou dois jogos-treinos, contra Inter de Limeira e Audax-SP.
O Corinthians está no Grupo A do Paulistão, ao lado de Guarani, Inter de Limeira e Água Santa. A competição é encarada com seriedade pela comissão técnica, que busca não apenas o título, como também encontrar a equipe ideal para o restante da temporada.
Para o duelo na Neo Química Arena, o torcedor deve ver algumas novidades na equipe titular. Lucas Piton desbancou Fábio Santos na pré-temporada e deve começar na lateral-esquerda. Já no ataque, o garoto Mantuan vai iniciar a partida como centroavante.
> TABELA: Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogos
Sob o comando do técnico Elano, a Ferroviária tenta fazer barulho e repetir o feito do ano passado, onde conseguiu vaga para às quartas de final da competição.
Para isso, a Ferrinha conta com nomes experientes no elenco, como o goleiro Saulo e o meia Uillian Correia, além do artilheiro da última edição do Paulistão, Bruno Mezenga, que anotou nove gols na competição em 2021.
A Ferroviária está no Grupo B, com Novorizontino, São Bernardo e São Paulo.
Confira as informações da partida:
CORINTHIANS x FERROVIÁRIALocal: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)Data/Horário: 25/1/2022 (terça-feira), às 21h (de Brasília)Árbitro: Thiago Luis ScarascatiAssistentes: Daniel Luis Marques e Italo Magno de Paula AndradeVAR: Marcio Henrique de Gois e Alberto Poletto MasseiraOnde acompanhar: Premiere e Paulistão Play
CORINTHIANSCássio; Fagner, Gil, João Victor e Lucas Piton; Gabriel (Du Queiroz), Willian, Giuliano (Paulinho), Renato Augusto e Róger Guedes; Mantuan.Técnico: Sylvinho.
Desfalques: Cantillo (servindo a seleção colombiana) e Roni (transição física)
FERROVIÁRIASaulo; Bernardo, Léo Rigo, Bruno Leonardo e Breno Lopes; Uillian Correia, Murilo Rangel e Vitinho; Danielzinho, Tcharlles, Bruno Mezenga e Gleyson.Técnico: Elano.
Crédito: PaulinhopodereestreiarpeloTimãonaterça-feira(Foto:RodrigoCoca/AgênciaCorinthians

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