Corinthians x Deportivo Cali: saiba valores e como comprar ingresso para o jogo na Neo Química Arena

O Corinthians divulgou, na tarde desta quarta-feira (6), como serão comercializados os ingressos para os três jogos que o clube irá fazer na Neo Química Arena, pela fase de grupos da Libertadores.> GUIA CORINTHIANS - Tudo sobre o Timão na Libertadores

JOGOS DO CORINTHIANS NA NEO QUÍMICA ARENA PELA LIBERTADORES

Corinthians x Deportivo Cali (COL), em 13/4, às 21hCorinthians x Boca Juniors (ARG), em 26/4, às 21h30Corinthians x Always Ready (BOL), em 26/5, às 21h

Nesta quarta-feira (6), serão realizadas as aberturas de vendas em duas modalidades. A primeira será de ingressos somente para a partida contra o Deportivo Cali-COL.

Os ingressos mais baratos, no Setor Norte, irão custar R$ 50. Já a entrada mais cara, no Oeste Business, irá custar R$ 750. Os seguintes preços não incluem os descontos de sócio torcedor.

A segunda modalidade é para o torcedor que deseja comprar o pacote para os três jogos em casa. Contudo, as vendas, até esse momento, serão feitas apenas no setor Oeste Superior, a fim de não sobrecarregar a operação do sistema. O clube avisará quando as vendas dos pacotes forem abertas para os outros setores. Esse pacote, para o setor Oeste Superior, custará R$ 450,75.

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Independente de qual opção o torcedor deseja comprar, as aberturas das vendas serão realizadas de forma escalonada, levando em consideração as prioridades do programa Fiel Torcedor.

As vendas dos ingressos serão feitas exclusivamente online, pelas plataformas www.fieltorcedor.com.br e www.ingressoscorinthians.com.br. Não haverá bilheteria física para nenhum dos três jogos.

VALORES DOS INGRESSOS POR SETOR – CORINTHIANS X DEPORTIVO CALINORTE ENGOV – R$ 50,00SUL DORIL – R$ 110,00LESTE SUPERIOR NEOSALDINA – R$ 165,00LESTE INFERIOR LATERAL EPOCLER – R$ 165,00LESTE INFERIOR CENTRAL EPOCLER – R$ 195,00OESTE SUPERIOR BENEGRIP – R$ 255,00OESTE INFERIOR CORNER BUSCOPAN – R$ 450,00OESTE INFERIOR LATERAL BUSCOPAN – R$ 480,00OESTE INFERIOR CENTRAL BUSCOPAN – R$ 600,00OESTE BUSINESS NEO QUÍMICA ARENA – R$ 750,00

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Com base em pesquisas quantitativas e qualitativas realizadas em 2021 com membros e ex-membros do programa Fiel Torcedor, o Corinthians informou maiores descontos nos ingressos para jogos do Timão.

Para a compra de ingressos apenas para o jogo contra o Deportivo Cali pela Libertadores, membros do plano Minha Vida terão descontos de 20% a 65%, enquanto os do plano Minha História terão descontos de 25% a 45% - a variação se dá de acordo com o setor da Neo Química Arena escolhido.

Já para a compra do pacote de ingressos para os três jogos da fase de grupos da CONMEBOL Libertadores 2022 na Neo Química Arena, inicialmente apenas para o setor Oeste Superior, o desconto será de 45%.

INFORMAÇÕES SOBRE VENDA DE INGRESSOS

As vendas dos ingressos serão feitas exclusivamente online, pelas plataformas www.fieltorcedor.com.br e www.ingressoscorinthians.com.br; não haverá bilheteria física.

APENAS PARA Corinthians x Deportivo Cali

QUARTA-FEIRA, 6 DE ABRIL, A PARTIR DAS 15H

Abertura para os torcedores membros do Fiel Torcedor com créditos relativos às partidas suspensas pela pandemia (contra Ituano e Palmeiras, em 2020), que poderão adquirir ingressos conforme disponibilidade dos respectivos setores adquiridos.

Corinthians x Deportivo Cali e PACOTE CONMEBOL Libertadores – Fase de grupos

QUARTA-FEIRA, 6 DE ABRIL, A PARTIR DAS 17H

Abertura da venda de estacionamento para os proprietários adimplentes do plano Minha Cadeira, do programa Fiel Torcedor.

Abertura para todos os membros adimplentes do Fiel Torcedor que tenham a partir de 35 pontos, independentemente do plano, que poderão adquirir ingressos de todos os setores disponíveis para seu plano e também realizar a compra do estacionamento pelo site www.fieltorcedor.com.br.

QUINTA-FEIRA, 7 DE ABRIL, A PARTIR DAS 11H

Abertura para os demais membros adimplentes do Fiel Torcedor, que terão acesso à compra de ingressos e do estacionamento pela plataforma online www.fieltorcedor.com.br, seguindo a ordem de prioridade do programa Fiel Torcedor.

SEGUNDA-FEIRA, 11 DE ABRIL, A PARTIR DAS 15H

Abertura para torcedores em geral, que terão acesso à compra de todos os ingressos disponíveis em suas categorias pela plataforma online www.ingressoscorinthians.com.br.